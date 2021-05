Odpady promieniotwórcze w Polsce - potrzebne nowe składowisko. A nawet dwa

- Dla budowy nowych składowisk odpadów promieniotwórczych w Polsce kluczowa będzie decyzja o budowie elektrowni jądrowej. Gdy taka decyzja zapadnie to wiadomo będzie, że konieczna jest relatywnie szybka budowa nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych i ostatecznie także składowiska głębokiego składowania dla wypalonego paliwa jądrowego. Podobnie jak wielu innych interesariuszy czekamy na decyzję w sprawie budowy elektrowni jądrowej, bo w istocie to ona określi kierunek naszego działania - mówi Krzysztof Madaj, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP).

Każda emisja promieniowania z rozpadającego się atomu oznacza, że ten atom przestaje istnieć, a więc aktywność izotopów promieniotwórczych znajdujących się w odpadach z każdym dniem i rokiem maleje. W związku z tym utrzymywanie odpadów krótkożyciowych i długożyciowych w odpowiednio przygotowanych do tego obiektach zabezpiecza je przed kontaktem ze środowiskiem przez tak długi czas, przez jaki pozostają promieniotwórcze.– Ilość odpadów promieniotwórczych, która trafia do składowiska w Różanie, nie jest co roku taka sama. Natomiast od początku działania składowiska, czyli od 1961 roku do 2020 roku, średnio trafiało do składowiska około 70 m sześc. odpadów promieniotwórczych rocznie.W minionym roku przyjęliśmy do przetworzenia około połowę średnich wartości rocznych z ostatnich lat, w związku z tym mniej odpadów zostało dostarczonych do składowiska. To przede wszystkim skutek pandemii COVID-19. Z powodu ograniczeń w pracy jednostek medycznych zmniejszeniu uległa ilość odpadów pochodzących z wykorzystania izotopów promieniotwórczych do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.- Od czasu do czasu słyszę, że składowisko w Różanie już się zapełnia i konieczna jest budowa nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych. Faktycznie sytuacja jest bardziej złożona. Gdybyśmy mieli odbierać i składować takie odpady promieniotwórcze, jak obecnie i co roku w podobnej ilości, jak dotychczas, to składowisko w Różanie mogłoby jeszcze funkcjonować wiele lat.Natomiast w związku z tym, że w Polsce planowana jest budowa elektrowni jądrowej, to „Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” z 2020 roku przewiduje, że w 2034 mamy zacząć przygotowania do zamknięcia składowiska w Różanie. Zgodnie z tym strategicznym dokumentem od 2033 roku, kiedy ma ruszyć pierwsza elektrownia jądrowa, ma zacząć działać nowe powierzchniowe składowisko odpadów promieniotwórczych.- Obecnie działające składowisko w Różanie nie jest przystosowane do przyjmowania odpadów promieniotwórczych z elektrowni jądrowej ze względu m.in. na ilości takich odpadów. Zatem, gdy elektrownia jądrowa ruszy, to powinno być już gotowe nowe powierzchniowe składowisko odpadów promieniotwórczych. Oczywiście mówimy tu odpadach promieniotwórczych z elektrowni jądrowych innych niż wypalone paliwo jądrowe.- Wypalone paliwo jądrowe, zgodnie z „Krajowym planem postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”, ma być składowane w tzw. głębokim składowisku odpadów, czyli podziemnym, na terenie Polski.W związku z tym ma powstać Polskie Podziemne Laboratorium Badawcze (PURL) mające prowadzić prace poprzedzające powstanie składowiska głębokiego dla wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Wytypowanie obszarów do badań na potrzeby składowiska podziemnego ma nastąpić, zgodnie z ww. dokumentem, do 2027 roku. Decyzja o tym, czy składowisko podziemne może być zlokalizowane w tym samym miejscu co PURL, ma być podjęta po przeprowadzeniu badań w Laboratorium.Istotne jest także to, że według założeń ostatecznie długożyciowe odpady promieniotwórcze zgromadzone w Różanie i nowym składowisku powierzchniowym mają być przeniesione do podziemnego składowiska odpadów i tam magazynowane.- Z analiz zawartych w „Krajowym planie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” wynika, że budowa głębokiego składowiska wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych może wymagać nakładów inwestycyjnych na poziomie 10,9 mld zł.- Sama budowa powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych to nie jest wielkie wyzwanie. „Krajowy planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” przewiduje, że uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgód potrzebnych do rozpoczęcia budowy powinno nastąpić w latach 2025-2027. Zasadniczo to bezpieczne daty, ale inwestycja będzie zapewne wymagała akceptacji społecznej i jej uzyskanie może być wyzwaniem.Wskazanie potencjalnych lokalizacji nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych ma nastąpić w 2022 roku. Instytucją wiodącą w tym zakresie jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. ZUOP jest również zaangażowany w ten proces. Jesteśmy gotowi dzielić się z zainteresowanymi gminami doświadczeniami z eksploatacji składowiska w Różanie, pokazywać, jak ono działa.- Jednym z głównych benefitów jest opłata za składowisko. To jest opłata roczna regulowana w ustawie Prawo atomowe. Wynosi ona 400 proc. dochodów gminy z tytułu podatków od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy uzyskanych w roku poprzednim.W 2020 roku gmina Różan z tytułu opłaty za składowisko uzyskała 10,5 mln zł. Ponadto jest to impuls dla lokalnej gospodarki – budowa dużego obiektu to szansa dla lokalnego biznesu. Przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w dostawach do składowiska podczas jego budowy oraz eksploatacji. To także kilkadziesiąt miejsc pracy, z których część będzie oferowana mieszkańcom regionu.- W Różanie są bardzo dobre warunki geologiczne i hydrologiczne dla budowy składowisk odpadów promieniotwórczych i jest miejsce na nowe składowisko. W 2015 roku zostały podjęte konsultacje w sprawie budowy nowego składowiska w Różanie, ale nie było wtedy akceptacji społecznej dla takiej inwestycji.- Wcześniej czy później, a zależy to od tego, jak potoczą się plany budowy elektrowni jądrowej w Polsce, na pewno będziemy potrzebowali nowego powierzchniowego składowiska odpadów promieniotwórczych. Zgodnie z „Krajowym planem postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" koszt budowy takiego składowiska szacowany jest na poziomie 359 mln zł.Natomiast, gdyby doszło do rezygnacji z planów budowy elektrowni jądrowej, to może podziemne składowisko odpadów promieniotwórczych nie byłoby potrzebne. W ramach UE trwają rozmowy na temat ewentualnej budowy jednego podziemnego składowiska długożyciowych odpadów promieniotwórczych dla krajów, które nie mają energetyki jądrowej. Podobnie jak wielu innych interesariuszy, czekamy na decyzję w sprawie budowy elektrowni jądrowej, bo w istocie to ona określi kierunek naszego działania.