Odpisy pozbawiły PGE zysku. Jest potężna strata

Mimo sporego wzrostu przychodów - z 18,2 mld zł po pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku do 22,8 mld zł obecnie - grupa PGE zanotowała na koniec półrocza potężną stratę przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 668 mln zł. Rok wcześniej największy polski koncern energetyczny odnotował 1,7 mld zł zysku.

Grupa PGE miała po pierwszym półroczu 688 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,7 mld zł zysku rok wcześniej.

O takim wyniku zdecydowały odpisy (przede wszystkim na aktywa węglowe) w wysokości prawie miliarda złotych.

Znacząco spadł również - 0 36 proc. w skali całej grupy - wynik EBITDA, najbardziej w segmentach Energetyka Konwencjonalna i Obrót - odpowiednio o 63 i 60 proc.

Testy wskazały również na konieczność odpisu w wysokości ok. 482 mln zł wynikającego z utraty wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej. PGE szacowała, że wpływ owych odpisów na wynik netto grupy za pierwsze półrocze wyniesie 988 mln zł, co zaowocuje stratą netto 688 mln zł (czyli -0,37 zł na akcję).



Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 271 mln zł wobec 2.446 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA spadła do 2.805 mln zł z 4.395 mln zł w I połowie 2019 roku.



To nie jedyna kiepska wiadomość. PGE zaprezentowała również znacznie niższy niż przed rokiem zysk EBITDA (wynik przed potrąceniem kosztów amortyzacji, podatków dochodowych oraz działalności finansowej, w tym odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych), a jak podkreśla sama spółka w raporcie, EBITDA jest „najlepszym miernikiem oceny rentowności i poziomu zyskowności spółek z branży energetycznej”.



Po pierwszym półroczu wynik EBITDA całej grupy PGE był o ponad jedną trzecią (36 proc.) niższy niż rok wcześniej i wyniósł 2805 mln zł wobec 4395 mln zł po pierwszym półroczu 2019 roku. Największe spadki EBITDA zanotowały segmenty Energetyka Konwencjonalna i Obrót – odpowiednio o 63 proc. i 60 proc.



W pierwszym przypadku EBITDA wyniosła 774 mln zł wobec 2106 mln zł rok wcześniej, w drugim – 187 mln zł wobec 473 mln zł w 2019 roku.



Zwłaszcza gorszy wynik segmentu Energetyka Konwencjonalna zaważył na zyskach grupy, ze względu na swój wciąż duży udział w wynikach (chociaż i tak na skutek potężnych spadków znacznie mniejszy niż rok wcześniej). Obecnie największy udział w wyniku grupy mają segmenty Dystrybucja oraz Energetyka Konwencjonalna partycypujące odpowiednio w 40 proc. i 28 proc. w wyniku EBITDA grupy kapitałowej. Segment Ciepłownictwo odpowiada za 18 proc. EBITDA, natomiast segment Energetyka Odnawialna wypracował 11 proc. EBITDA, a Obrót - 7 proc.