Odwołanie z zarządu Enei

Jak podała energetyczna spółka, rada nadzorcza w poniedziałek, 19 grudnia, odwołała z zarządu Tomasza Siwaka, odpowiedzialnego w firmie za kwestie handlowe. Nie podano przyczyn odwołania.

Tomasz Siwak w zarządzie Enei był od sierpnia 2020 roku. Po odwołaniu zarząd firmy tworzą prezes Paweł Majewski, oraz czterech wiceprezesów: Rafał Mucha, Dariusz Szymczak, Marcin Pawlicki i Lech Żak.

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.

Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,6 mln klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju).

Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 17 tys. pracowników. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka - kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.