Wpłynęły trzy oferty na sprzedaż energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Miasta Stołecznego Warszawy w 2024 r. Wartość najniższej oferty to 573,6 mln zł, co daje średnią cenę 719,0 zł za MWh. To jeden z największych tego typu przetargów w Polsce.

29 sierpnia otworzono oferty na sprzedaż energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Miasta Stołecznego Warszawy. To jeden z największych tego typu przetargów w Polsce, opiewa on na zakup 650 GWh w 2024 r.

W przetargu złożono trzy oferty. Spółka PGE Obrót złożyła ofertę wartą 573,6 mln zł, co daje średnią cenę 719,0 zł za MWh.

Spółka Veolia Energy Contracting Poland złożyła ofertę wartą 581,8 mln zł, co daje średnią cenę 729,38 zł za MWh.

Z kolei Energa Obrót zaproponowała cenę 619,4 mln zł, co daje średnią cenę 776,4 zł za MWh.

Przypomnijmy, że Sejm 13 lipca 2023 r. uchwalił nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii w 2023 r. Zakłada ona zwiększenie limitów zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniżenie ceny maksymalnej prądu m.in. dla firm i samorządów.

Nowelizacja przewiduje, że od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł za MWh do 693 zł za MWh. Będzie to dotyczyło samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

To oznacza, że złożone oferty w przetargu dla warszawskiej grupy zakupowej są niższe, niż zamrożone ceny obecnie obowiązujące i wyższe, niż poziomy cen, jakie będą obowiązywać od 1 października 2023 r.

Nie wiadomo jeszcze, czy ceny energii zostaną zamrożone również w 2024 r. Ostatecznie to wyjaśni się prawdopodobnie po wyborach parlamentarnych.