Oficjalnie rozpoczęto budowę bloków gazowo-parowych Elektrowni Dolna Odra

Kamień węgielny pod budowę bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra wmurowano w czwartek w Nowym Czarnowie (Zachodniopomorskie). To inwestycja o wadze strategicznej - uważa prezydent prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda wskazał też, że "trudno przecenić znaczenie tego przedsięwzięcia dla naszego bezpieczeństwa energetycznego i dla rozwoju polskiej gospodarki".

Zaznaczył, że "wspólnym mianownikiem" do rozwiązania problemów XXI w. jest "zrównoważony rozwój", a energetyka jest "obszarem szczególnie intensywnych wyzwań".

- Musimy mieć świadomość, że znacząca pozycja Polski w ekonomicznych, ale i cywilizacyjnych przemianach przesądzi o niezawisłości i bezpieczeństwie naszego kraju, o konkurencyjności i sile naszej gospodarki oraz o przyszłości całej naszej wspólnoty narodowej - wskazał prezydent RP.

Gaz zamiast węgla

Budowa i serwis

Dodała, że "prawie połowa polskiej polityki energetycznej, planów gazowych, polega na tej właśnie inwestycji".Zaznaczyła, że na tę inwestycję "czeka 2,5 mln mieszkańców regionu", którzy będą z niej zaopatrywani w energię i w ciepło.- Na tę inwestycję czeka tak naprawdę cała Polska i całe odnawialne źródła energii - wskazała minister Moskwa.Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk wspominając obawy o zamknięcie Elektrowni Dolna Odra sprzed 2015 r. wskazał, że wmurowanie kamienia węgielnego odgrywa "niezwykle istotną rolę" jako zapewnienie, że elektrownia będzie funkcjonowała.- Pomimo trudnych czasów pandemii spółki Skarbu Państwa realizują wielkie projekty, które są motorem rozwoju gospodarczego naszej ojczyzny - napisał w liście do uczestników uroczystości wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.Dodał, że Polska Grupa Energetyczna pokazuje, że "otwarcie się na innowacyjne, odważne rozwiązania dywersyfikacji źródeł energii jest najlepszą drogą w kierunku niskoemisyjnej gospodarki".

- Ta elektrownia będzie najnowocześniejszą w Europie, będą tutaj zainstalowane najnowocześniejsze turbiny o najwyższej sprawności, jaka jest dostępna na rynku. Będzie emitowała 1/3 CO2 tego, co średnio emitują inne elektrownie w Polskiej Sieci Elektroenergetycznej. Będzie źródłem elastycznym, będzie rzeczywiście backupem dla offshore'u - powiedział prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.



Inwestycję realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider) i Polimex Mostostal, które wygrało przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje też 12-letną umowę serwisową o wartości ponad 1 mld zł netto.



Jak poinformowała PGE, nowe bloki gazowe przy Elektrowni Dolna Odra wyprodukują energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych. Uruchomienie inwestycji ma nastąpić w czwartym kwartale 2023 r.