Oficjalnie zakończono budowę nowych bloków w Elektrowni Opole

10 października 2019 r. nastąpiło oficjalne oddanie do eksploatacji bloku nr 6 w Elektrowni Opole. To oznacza, że dobiegła końca rozbudowa opolskiej elektrowni o dwie nowe jednostki o łącznej mocy 1800 MW. To finał największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku.

2/2 W polskim miksie energetycznym coraz więcej miejsca zajmować będą OZE, które jednak będą musiały wspierać bloki energetyczne pracujące w tzw. podstawie, takie jak nowe jednostki w Opolu, które będą zapewniały nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do odbiorców. pic.twitter.com/1R2TLahwi4 — Ministerstwo Energii (@MinEnergii) October 10, 2019

W ramach realizacji inwestycji podpisano ponad 3000 zamówień, z czego 2500 z polskimi firmami. W szczytowych momentach na placu budowy pracowało około 5500 osób.Przypomnijmy, że segmencie energetyki konwencjonalnej PGE prowadzi obecnie jeszcze budowę bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, gdzie rozpoczynają się prace rozruchowe poszczególnych instalacji bloku. Na przełomie 2019 i 2020 r. planowane jest rozpalenie kotła na oleju.Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem wynosi ok. 92 proc. Zadanie za ponad 3,5 mld zł netto realizuje konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Budimex i Tecnicas Reunidas.- Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem inwestycja zostanie zakończona do 30 października 2020 r. - informowała pod koniec września PGE.Grupa inwestuje także w bloki zasilane gazem. Trwa postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Zadanie o szacunkowej wartości ok. 4 mld zł zakłada realizację inwestycji w formule „pod klucz”.- Zamówienie uwzględnia m.in. zaprojektowanie, dostawę, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu zamawiającego, serwis w okresie gwarancji oraz świadczenie usług serwisowych dla obu turbin gazowych przez 12 lat - informowała PGE.- Rozstrzygnięcie przetargu spodziewane jest na przełomie 2019/2020 r. Pozostałe prace przygotowawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem - uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zamknięto uzgodnienia z operatorem. Inwestycja przygotowywana jest do startu w aukcji mocy w 2019 r., co przekłada się na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji 1 stycznia 2024 r. - zapowiadała.