Ograniczanie produkcji wiatraków na polecenie operatora? Jak nic innego nie pomoże…

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły branży energetyki wiatrowej do konsultacji koncepcję tzw. nierynkowego mechanizmu redukcji mocy. Sprowadza się on do redukcji produkcji energii przez farmy wiatrowe na polecenie operatora w celu zbilansowania popytu i podaży na energię w KSE. Miałoby się to odbywać za rekompensatą przychodów utraconych przez właścicieli wiatraków. Wtedy, gdyby inne środki zaradcze bilansowania systemu okazały się niewystarczające.

Łukasz Szczepaniak z PSE wskazał, że operator potrzebuje dodatkowego środka zaradczego w postaci tzw. nierynkowego mechanizmu redukcji mocy, po to, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wojciech Cetnarski, PSEW, ocenia, że na razie ryzyko ograniczenia pracy wiatraków jest niewielkie, a najbardziej newralgiczne okresy to pora nocna w czasie świąt, gdyby na niski popyt nałożyła się bardzo dobra wietrzność.

Należy jednak myśleć nie tylko o redukcji produkcji wiatraków, ale trzeba również, a może przede wszystkim, zastanowić się, jak wykorzystać ewentualne okresowe nadwyżki produkcji energii przez wiatraki - mówi Wojciech Cetnarski.