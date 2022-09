Ograniczenie podwyżek cen prądu może opóźnić obniżkę inflacji

Przy obniżeniu średniego zużycia energii poniżej limitu przewidzianego przez rząd, ścieżka inflacji mogłaby zmaleć o ok. 1,2 pkt. proc. Ale ograniczenie podwyżek cen energii, jeśli zużycie nie przekroczy 2 tys. kWh, może opóźnić spadek inflacji - twierdzą analitycy.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Przyszła ścieżka inflacji będzie zależeć od podwyżek cen energii. Według planów rządowych, od stycznia 2023 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych miałyby być zamrożone na poziomie z 2022 roku, jeśli zużycie nie przekroczy 2 tys. kWh. Przy przekroczeniu tego granicznego poziomu obowiązywałyby wyższe stawki zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.

„W przypadku obniżenia średniego zużycia poniżej limitu przewidzianego przez rząd, szacowana przez nas ścieżka inflacji obniżyłaby się nawet o ok. 1,2 pkt. proc. Rząd przewidział także rekompensaty dla ciepłowni, które ograniczą podwyżki cen ciepła do 40 proc. Ograniczenie podwyżek cen energii oznacza też, że więcej środków zostanie w portfelach gospodarstw domowych, co może opóźnić spadek inflacji bazowej" - oceniają raporcie analitycy Banku Citi Handlowy.

Przewidują oni w swoim bazowym scenariuszu inflacji, że wzrośnie ona do 18-20 proc. na początku 2023 roku za sprawą podwyżek cen energii.

"W kolejnych kwartałach 2023 r. inflacja będzie prawdopodobnie stopniowo spadać do około 7 proc. na koniec przyszłego roku. Naszym zdaniem, również inflacja bazowa zacznie się obniżać po osiągnięciu ok. 10-11 proc. rdr w styczniu" - czytamy w raporcie.

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...