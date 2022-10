Ogromne inwestycje na Bałtyku to szansa dla polskich firm

O rozwoju energetyki wiatrowej WNP.PL rozmawiało z Januszem Gajowieckim z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Piotrem Monsiorskim z firmy Famur.

Około 11 proc. całej energii zużywanej w Polsce pochodzi właśnie z lądowej energetyki wiatrowej. Jej potencjał jest szacowany na minimum 20 gigawatów, czyli podwojenie tej mocy do roku 2030.

Pierwsze turbiny w ramach morskiej energetyki wiatrowej zaczną się kręcić - jak szacuje prezes PSEW - w przypadku mniejszych projektów już w 2025 roku.

Zdaniem Janusza Gajowieckiego, z którym rozmawialiśmy podczas targów ExpoWELDING, powinniśmy mieć w Polsce pełnomocnika rządu zajmującego się morską energetyką wiatrową.

Jest 9, a ma być 20. Lądowa energetyka zyskuje gigawaty

- Dzisiaj jest zainstalowanych na lądzie około 9 gigawatów w przypadku lądowych farm wiatrowych - mówił Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Oznacza to, że około 11 proc. całej energii zużywanej w Polsce pochodzi właśnie z lądowej energetyki wiatrowej. W ostatnich latach poczyniliśmy postępy i jesteśmy (tj. energetyka wiatrowa - dop. red.) graczem zauważalnym w miksie energetycznym naszego kraju. Jednak nasze ambicje są znacznie większe i potencjał jest znacznie większy. Szacujemy ten potencjał na minimum 20 gigawatów, czyli podwojenie tej mocy do roku 2030. Nie wspominając już o budowie i rozwoju programu morskiej energetyki wiatrowej. Te decyzje już zapadły. Nie tylko po stronie rządu, ale przede wszystkim inwestorów. Inwestujemy już setki milionów złotych w przygotowanie tych projektów - podkreślił Gajowiecki.

Pierwsze turbiny zaczną się kręcić - jak szacuje prezes PSEW - w przypadku tych mniejszych projektów już w 2025 roku.

W trakcie dyskusji podkreślano między innymi, że offshore jest segmentem odmiennym i bardziej wymagającym od lądowej energetyki wiatrowej. W przypadku offshoru będziemy dopiero nabierać doświadczeń. Jednak walka o łańcuch dostaw na pewno nie będzie łatwa. Zdaniem Janusza Gajowieckiego powinniśmy mieć w Polsce pełnomocnika rządu, który zajmowałby się morską energetyką wiatrową.

- Energetyka wiatrowa lądowa jest poligonem, by przygotować się do wyprawy na morze - przekonywał Gajowiecki. - Tak wyglądało to również w innych państwach.

Grupa Famur i Energa Wytwarzanie podpisały umowę o współpracy w zakresie remontów i konserwacji urządzeń w branży OZE

Piotr Monsiorski, dyrektor handlowy - Rozwój Energetyki Wiatrowej w spółce Famur, przypomniał, że jego firma wywodzi się z górnictwa i jest nadal producentem maszyn i urządzeń dedykowanych przemysłowi wydobywczemu.

- Natomiast dwa lata temu Grupa Famur podjęła decyzję, że zmienia swoją strategię długoterminową - wskazał Piotr Monsiorski. - Wszelkiego rodzaju benefity płynące z działalności w zakresie maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego będą przeznaczane przez Famur na inwestycje w zieloną energetykę.

Grupa Famur i Energa Wytwarzanie podpisały niedawno umowę o współpracy w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do ciągłej i wydajnej pracy źródeł odnawialnych.

Ogłoszona w maju 2021 roku strategia Zielonej Transformacji Grupy Famur zakłada, że spółka będzie dążyć do osiągnięcia do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. Famur zamierza wykorzystać ponadstuletnie doświadczenie i potencjał, aby stać się ważnym uczestnikiem rynku OZE.

- Podpieramy się własnym know-how, naszą wiedzą i doświadczeniem - wskazał Piotr Monsiorski. - Spore środki będą przeznaczane na rozwój w sektorze energetyki wiatrowej, widzimy bowiem potencjał w tym segmencie rynku - podkreślił.