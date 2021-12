Ogrzewać można się nawet ciepłem z serwerów

Dekarbonizacja przyczyni się do zwiększenia zainteresowania ciepłem odpadowym także w sieciach ciepłowniczych - przewiduje Bartłomiej Pawluk, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju w firmie Veolia Energia Poznań.

Ciekawym przykładem jest wykorzystanie ciepła z serwerów. Główna siedziba Amazona w Seattle ogrzewana jest ciepłem z aż 34 lokalnych serwerowni, a centrum danych IBM w Szwajcarii zaopatruje w ciepło pływalnię w lokalnym miasteczku Utikon.Veolia Energia Poznań również ma swój wkład w odzysk ciepła odpadowego. To nowatorskie rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy w Polsce. System kogeneracji w Szlachęcinie produkuje zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. Przyczynia się to do zmniejszenia o 2 tys. ton rocznie emisji dwutlenku węgla, znaczącej redukcji emisji związków siarki oraz pyłów do atmosfery i obniżenia temperatury ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do Warty. Ciepło wygenerowane w Szlachęcinie ogrzewa 5000 mieszkańców tej okolicy.

4 lata temu zrealizowaliśmy natomiast wspólny projekt z odlewnią Volkswagena w Poznaniu. Jest to pionierska inwestycja w Europie Środkowo-Wschodniej, która pozwala na odzysk ciepła z procesów przemysłowych i jego dalsze wykorzystanie do ogrzewania budynków za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej. W ten sposób ciepło dociera do ponad 30 budynków w okolicy fabryki, w tym szpitala.Wdrożone rozwiązanie obniżyło rocznie produkcję dwutlenku węgla o 2014 ton, a także pozwoliło zaoszczędzić 17 mln litrów wody (tyle w ciągu roku zużywa 8 czteroosobowych rodzin) oraz blisko 40 000 GJ energii, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na spalanie paliwa w Elektrociepłowni Karolin oraz zmniejszenie lokalnej emisji dwutlenku węgla o ponad 1000 t rocznie. W ramach projektu powstały m.in. dwa węzły ciepłownicze oraz blisko 2 km rurociągów.- Myślę, że jest kilka możliwych zmian. Po pierwsze uznanie od strony prawnej ciepła odpadowego jako energii odnawialnej, pozwalającej na "zazielenianie" systemów ciepłowniczych. Po drugie możliwość kształtowania relacji pomiędzy dostawcą ciepła systemowego a operatorem sieci w układzie biznesowym i pozataryfowym, aby zapewnić opłacalność inwestycji dla obu stron.Od strony technologicznej - ale to raczej kwestia dalszej przyszłości - na pewno pomogłoby obniżenie temperatury wody sieciowej, ponieważ źródła ciepła odpadowego rzadko osiągają parametry potrzebne do dostaw ciepła w okresie zimowym. Wprowadzenie niskotemperaturowych sieci 4G i 5G na pewno będzie sprzyjało zwiększonemu odzyskowi ciepła odpadowego do systemów ciepłowniczych.Wyzwaniem jest na pewno zmiana podejścia do wykorzystywania ciepła odpadowego. Należy dostrzec jego potencjał, szukać rozwiązań, także tych międzysektorowych. Oddolne inicjatywy biznesu mogą zatem stać się w niedalekiej przyszłości impulsem do ważnych i potrzebnych zmian w branży ciepłowniczej.