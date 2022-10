Olsztyn szacuje potrzebną mieszkańcom ilość opału

Miasto Olsztyn do piątku zbiera informacje od mieszkańców dotyczące ich zapotrzebowania na opał - poinformował w poniedziałek ratusz.

Miasto Olsztyn poinformowało, że mieszkańcy zainteresowani kupnem opału do piątku powinni zgłosić to do ratusza pod numer telefonu 89 527 31 11 wew. 490 (w godzinach 7:30-15:30). Opał, sprzedawany za pośrednictwem samorządu, będzie kosztował 2 tys. zł za tonę.

Zainteresowani kupnem opału mogą też wypełnić ankietę dostępną na stronie ratusza lub w aplikacji "Transparentne JST", którą można pobrać z GooglePlay albo z AppStore.

"Ankieta skierowana jest do osób uprawnionych do zakupu opału na preferencyjnych zasadach, opisanych w projekcie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe" - poinformował ratusz. Osoby takie to mieszkający w gospodarstwach domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.