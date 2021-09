Omówimy wielki pakiet dla energetyki. Zmiany dotkną wszystkich

Komisja Europejska przedstawiła obszerny pakiet legislacyjny „Fit for 55”. Ma on służyć realizacji zwiększonego celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku z 40 proc. do 55 proc. Zanim zaproponowane regulacje staną się prawem, będą jeszcze długo dyskutowane, ale ostatecznie wpłyną na bardzo wiele dziedzin życia. Będziemy o tym rozmawiać już za dwa tygodnie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, na który zapraszamy.

Przyszłość rynku energii w Polsce; offshore, gaz, wodór ....

Polski rynek energii, dystrybucja w centrum transformacji, sytuacja górnictwa

Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,, prezes Enei,, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych Energi z Grupy Orlen.Inwestycje w źródła niskoemisyjne. Miks energii na krajowym rynku. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Ile OZE w systemie i pod jakimi warunkami? Strategia energetyczna państwa a transformacja polskiego sektora energii – potencjalne skutki dla producentów, odbiorców i cen energii, a także dla rynku i inwestycji w energetyce. Zielony zwrot w strategiach i działaniach największych firm polskiej energetyki. Fit for 55 – szansa na przyspieszenie transformacji czy kosztowne wyzwanie?Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:partner w PwC,, managing counsel w kancelarii Dentons,, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju,, prezes spółki Hynfra,, prezes Columbus Energy.Fotowoltaika i generacja wiatrowa, wodór, biogaz. Trendy, technologie, koszty, regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Jak zapewnić stabilność systemu – magazynowanie energii i paliwa „przejściowe”. Aukcyjny system wsparcia OZEUdział w sesji zapowiedzieli m.in.:, prezes spółki Hynfra Energy Storage,, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej,, dyrektor biura ds. międzynarodowych instytucji finansowych i programów zrównoważonego rozwoju Banku BNP Paribas, Agnieszka Kulińska, partner w kancelarii Dentons, Olga Malinkiewicz, założycielka i CTO Saule Technologies.Komunikacja na rynku energii – standardy i potrzeby. Utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) – założenia i cele projektu. Efekty dla rynku energii elektrycznej. Korzyści dla odbiorców końcowych (w tym prosumentów), dla KSE i Operatorów Systemów Elektroenergetycznych. Wpływ systemu na użyteczność 14 inteligentnych liczników, transparentność procesów i bezpieczeństwo informacji. Zadania Operatora Informacji Rynku Energii.Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:, prezes Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią,zastępca dyrektora Biura Pomiarów Energii, kierownik projektu OIRE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne,prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.Zmiany zachodzące w polskiej i europejskiej energetyce wobec perspektywicznych celów polityki klimatycznej. Propozycje legislacyjne pakietu „Fit for 55” a specyfika i ewolucja polskiego rynku energii elektrycznej. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jednoczesnej konieczności redukcji emisji dwutlenku węgla – jak zapewnić stabilność systemu. „Konsumocentryzm” – nowy paradygmat w aspekcie regulacyjnym i biznesowym. Obecna i przyszła rola odbiorcy energii i prosumenta.Ustawa i co dalej? Pięć podmiotów, osiem projektów – inwestorzy zaangażowani w rozwój energetyki na polskim Bałtyku. Rola współpracy międzynarodowej i dostępu do technologii, polonizacja. Produkcja dla offshore jako polski atut. Harmonogram wzrostu udziału polskiego kapitału w projektach off-shore realizowanych na Bałtyku. Ceny energii z farm wiatrowych – czy gwarantują rozwój branży? Koszty inwestycji.Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:, dyrektor operacyjny Ocean WINDS,, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,, partner w kancelarii Dentons,, lider w dziale energetyki w Polsce oraz regionie CESA, partner, Business Consulting, EY Polska,, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.Kluczowe inwestycje. Wizje dywersyfikacji dostaw – obszar sporny wewnątrz UE. Rola Rosji, USA. LNG jako silny game changer. Podaż i prognozy zużycia. Energetyka oparta na gazie – czynniki, skala i tempo rozwoju. Gaz jako paliwo przejściowe; jego rola w zielonej transformacji sektora energii.Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej,, dyrektor ds. rynku gazu, Energinet.dk,, przewodniczący rady w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, wicepremier w latach 2000-2001, minister gospodarki w latach 1997-2001Pompy ciepła – potencjał geotermii w Polsce. Czy naturalne ciepło gruntu i fotowoltaika to pomysł na samowystarczalność i bezpieczeństwo energetyczne? Potencjalny wkład geotermii w rozwój sektora energetyki odnawialnej. Rola innowacji w magazynowaniu energii dla rozwoju technologii pomp ciepła.Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.Futurologia czy koń, na którego trzeba postawić już dziś? Wodór następcą węgla? Szary albo zielony. Opinie i oczekiwania – od energetyki przez transport i hutnictwo po górnictwo. Jak racjonalnie i efektywnie wspierać rozwój technologii wodorowych? Od laboratorium do skali przemysłowej i komercjalizacji osiągnięć technologii gotowych do zastosowania na skalę przemysłową. Wodór jako stabilizator energetyki opartej na OZE.Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:, wiceprezes spółki Hynfra,, kierownik Zespołu Energii i Klimatu w Polskim Instytucie Ekonomicznym, Michał Piekarski, partner w kancelarii Baker McKenzie, Marcin Wasilewski, Vice President Process Automation, ABB Poland, Czech Republic, Hungary,, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,, prezes Instytutu Jagiellońskiego.Stan sieci dystrybucji energii w Polsce. Ryzyka związane z wiekiem infrastruktury, bariery utrudniające modernizację, proponowane rozwiązania. Wielka operacja wymiany liczników na inteligentne. Skala i narzędzia realizacji. Skutki dla rynku, odbiorców, sektora energii. Wizja inteligentnej energetyki przyszłości: smart grid, smart metering, smart devices.Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:, dyrektor branży Smart Infrastructure w Siemens Polska,, Principal for MC Networks, Cellnex Poland,, prezes Atende Industries,, prezes Fundacji WWF Polska,, lider działu energetyki w Polsce oraz regionie CESA, partner, Business Consulting, EY Polska,, prezes spółki Tauron Dystrybucja,, wiceprezeska Forum Energii.Struktura polskiego rynku: poziom koncentracji w produkcji, sprzedaży detalicznej, dystrybucji; rynek po wydzieleniu aktywów węglowych z grup. Ceny energii i czynniki jej kształtowania, koszt paliw, CO2, pomocy publicznej, importu energii – trendy. Ceny energii i płynność rynku hurtowego po zniesieniu obliga giełdowego. Regulacje i możliwości konkurowania. Koszty energii w kosztach firm i wydatkach gospodarstw domowych. Uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych – plany rządu. Rynek mocy po 2025 roku.Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:, Director, EMEA Utilities & Transport, Fitch Ratings,, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Urząd Regulacji Energetyki,wiceprezes zarządu Towarowej Giełdy Energii,, dyrektor zarządzający Accenture w obszarze energetyka, chemia, górnictwo,, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią.Czy wielkoskalowa energetyka jądrowa to jedyna opcja? Projekty oparte na małych reaktorach jądrowych – SMR-ach. Dlaczego nie zacząć od pilotowych instalacji? Porównanie kosztów. Reaktory jądrowe nowej generacji produkowane fabrycznie i seryjnie szansą dla polskiego przemysłu. Polskie ambicje w wyścigu technologicznym w energetyce jądrowej.Stopniowa rezygnacja z energetycznego wykorzystania węgla w Polsce – ekonomiczne i społeczno-polityczne aspekty procesu. Bezpieczeństwo energetyczne kraju a harmonogram planowanych wyłączeń mocy w systemie. Umowa społeczna: zasady i tempo likwidacji górnictwa węgla energetycznego w Polsce w świetle celów procesu sprawiedliwej transformacji i dostępnych środków. Działania osłonowe, pomoc publiczna dla sektora, skutki dla 30Udział w sesji zapowiedzieli m.in.:sekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego,, prezes Famuru,, Partner w McKinsey,, p.o. prezesa zarządu, p.o. zastępcy prezesa zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych w Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa,, przewodniczący rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wicepremier w latach 2000-2001, minister gospodarki w latach 1997-2001,, poseł do Parlamentu Europejskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii w latach 2015-2019.