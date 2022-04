Onde dokłada 40 MW do portfolio zielonych projektów

Onde zawarło umowę przyrzeczoną nabycia 50 proc. udziałów w spółce celowej będącej właścicielem projektu elektrowni PV o mocy 40 MW. Wcześniej spółka już zapewniła sobie 50 proc. tego projektu, tym samym Onde zostało jedynym właścicielem ww. projektu elektrowni PV.

Onde podało, że 28 kwietnia 2022 zawarło umowę przyrzeczoną nabycia 50 proc. udziałów w spółce celowej będącej właścicielem projektu elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy 40 MW, zlokalizowanego w woj. lubelskim.

W wyniku zawarcia tej umowy przyrzeczonej Onde osiągnęło 100 proc. udziałów w spółce celowej będącej właścicielem ww. projektu elektrowni fotowoltaicznej.

- W kontekście tej umowy kluczowe są dla nas dwa fakty. Po pierwsze, to że jesteśmy samodzielnym właścicielem tego projektu, oraz to, że dość szybko będziemy mogli go zbudować i skomercjalizować. To przyspieszy nasze plany rozwoju w segmencie deweloperskim, a dodatkowo pozwoli wykorzystać nasz dział projektowy – mówi Marta Masternak, pełnomocnik zarządu ds. nabywania i rozwoju projektów PV, cytowana w komunikacie.

Onde podało, że projekt elektrowni fotowoltaicznej 40 MW jest na zaawansowanym etapie rozwoju, ma warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Spółka zamierza wybudować wskazaną elektrownię fotowoltaiczną w formule EPC (ang. engineering, procurement, construction). Komercjalizacja projektu planowana jest na lata 2022/2023.

Onde podało, że obecnie jej portfel projektów OZE na etapie dewelopmentu obejmuje 470 MW, a całkowity potencjał inwestycyjny spółki to około 880 MW – łącznie w fotowoltaice ( PV) i wietrze.

W ubiegłym roku Onde rozpoczęło budowę pierwszej instalacji dewelopowanej na własny rachunek, elektrowni słonecznej o mocy 18 MWp. Jej komercjalizacja przewidziana jest na przełom lat 2022/2023.