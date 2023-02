Onde ma rekordowy kontrakt na fotowoltaikę

Grupa Onde zawarła z Qair Polska trzy umowy o łącznej wartości ok. 152 mln zł netto na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy budowie trzech farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski, o łącznej mocy 122 MW.

Kontrakt pierwszy to farma fotowoltaiczna Golczewo o mocy 80 MW. Wartość kontraktu to 93 mln zł.

Umowa druga to farma Rokietnica o mocy 32 MW. Wartość umowy to 46 mln zł.

I wreszcie kontrakt trzeci, przewidujący budowę farmy fotowoltaicznej Pakość o mocy 10 MW. To umowa o wartości 13 mln zł.

Całkowita łączna wartość kontraktów wynosi ok. 152 mln zł netto (przy wyborze przez zamawiającego szerszej opcji).

Potrzebnych będzie ponad 200 tys. modułów fotowoltaicznych

Onde będzie odpowiedzialne za wykonanie kompleksowych robót budowlanych (bez dostawy modułów). Instalacje składać się będą z ponad 200 tys. modułów fotowoltaicznych, częściowo zamontowanych na systemie Optimum Tracker, optymalizującym koszty i zwiększającym efektywność farmy.

Zgodnie z umową prace mają zostać zakończone pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku.

– Nasz portfel zleceń mocno urósł w ostatnich tygodniach, co daje nam podstawy do optymizmu, jeśli chodzi o przychody w 2023 roku. Warto podkreślić, że nowe kontrakty z Qair to, jak dotąd, jedne z naszych największych realizacji fotowoltaicznych. Wraz z instalacjami wiatrowymi łączna moc projektów realizowanych dla tego globalnego inwestora w Polsce przekroczy 200 MW - mówi Piotr Gutowski, wiceprezes Onde.

Kolejne inwestycje w źródła odnawialne w plsnach

Grupa Onde po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku zanotowała przychody w wysokości 819,5 miliona złotych - o 11,7 procent mniej niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 2,2 miliona złotych wobec 56,4 milionów w analogicznym okresie roku minionego.

W trzecim kwartale 2022 roku przychody przekroczyły 294,3 miliony złotych wobec 340,7 milionów rok temu. Zysk wyniósł 1 milion złotych podczas gdy w w 2021 roku wyniósł 11,8 miliona złotych.

Qair Polska jest częścią międzynarodowej grupy Qair aktywnej na polskim rynku od 2015 roku. Spółka posiada portfel inwestycji w fazie operacyjnej o mocy 258 MW z podziałem na: siedem farm wiatrowych (moc 205 MW) oraz 57 elektrowni słonecznych (moc 53 MW)

Na etapie finansowania i realizacji posiada 130 MW projektów wiatrowych i słonecznych. Z końcem 2023 roku wolumen operacyjny osiągnie 0.5 GW mocy. Od 2022 roku spółka umożliwia zakup energii ze źródeł odnawialnych za pomocą umów PPA.