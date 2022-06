Onde pozyskała kontrakt na 23,25 mln euro

Onde poinformowało w poniedziałek w komunikacie o pozyskaniu kontraktu na prace wykonawcze przy projekcie farmy wiatrowej w woj. śląskim. Wartość zlecenia to 23,25 mln zł netto.

Spółka informuje, że umowa obejmuje budowę dróg dojazdowych, placów montażowych, fundamentów wraz ze wzmocnieniem podłoża, budowę linii średniego i wysokiego napięcia oraz stacji elektroenergetycznej (GPO). Prace projektowe w zakresie dróg i linii kablowych wykona spółka zależna Grupy Onde – przejęty w zeszłym roku IDE Projekt. Gotowa elektrownia będzie składać się z trzech turbin Vestas o mocy 3 MW każda. Ustalony w umowie okres realizacji to nieco ponad 12 miesięcy od jej podpisania.

zobacz też: Wyniki Onde pod presją cen materiałów budowlanych

- Dzięki naszemu doświadczeniu osiągnęliśmy pozycję lidera wykonawstwa projektów wiatrowych w Polsce, realizowanych w formule EPC. Kompleksowe zlecenia, obejmujące również obszar projektowania, pozwalają na wykorzystanie szerokich kompetencji Grupy i zatrzymanie marży wewnątrz organizacji - wyjaśnia Piotr Gutowski, wiceprezes Onde.

zobacz też: Onde z kontraktem wartym ponad 125 mln zł

Według spółki perspektywy rozwoju rynku OZE w Polsce są bardzo dobre - będzie się on szybko rozwijał w związku z koniecznością znacznego przyspieszenia transformacji energetycznej i odejścia od paliw kopalnych.

– Liczymy na to, że Sejm, zgodnie z deklaracjami, przegłosuje jeszcze w czerwcu liberalizację ustawy odległościowej. Według analityków rynkowych pozwoli to zwiększyć potencjał energetyczny Polski nawet o dodatkowe 10 GW - podkreśla Piotr Gutowski. - Trzeba otworzyć drzwi do rozwoju OZE w Polsce, bo energia z wiatru i słońca to zarówno sposób na szybkie i skuteczne uniezależnienie od dostaw surowców z Rosji, jak i panaceum na rosnące rachunki za prąd.

Dodatkowym impulsem do rozwoju rynku powinno być pozyskanie środków unijnych w ramach KPO. W Planie założono 300 mln euro budżetu na poprawę efektywności przesyłu energii oraz stabilności sieci elektroenergetycznej, co oznacza modernizację 379 km sieci przesyłowych. Posłużą one do przyłączania nowych mocy OZE.