Onde szuka nowych pomysłów na transformację energetyczną

Już po raz drugi Onde poszukuje młodych innowatorów, którzy chcieliby przekuć swoją wiedzę i pomysły w praktyczne działania z zakresu transformacji energetycznej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Projekty zgłaszać można w pięciu kategoriach tematycznych.

Najlepsze z nich zostaną nagrodzone grantami w wysokości aż 20 tys. zł.

W tym roku, po raz pierwszy, uczestnicy będą mieli również szansę na zdobycie nagrody specjalnej w ramach głosowania otwartego.

Onde od ponad 15 lat angażuje się w transformację energetyczną Polski oraz inwestuje w rozwój innowacji i nauki w zakresie OZE. W ramach projektu edukacyjnego Onde Flow firma realizuje program grantowy SOFIA (Science Onde Flow Innovation Academy) w celu promocji odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia młodych osób – studentów i doktorantów – które chcą zaangażować się w działania z zakresu zielonej transformacji.

– W Onde wierzymy, że każda wielka zmiana zaczyna się od pomysłu, który odpowiednio rozwinięty może mieć realny wpływ na nasze otoczenie i świat, w którym żyjemy. Program SOFIA stworzyliśmy z myślą o młodych naukowcach i innowatorach, którzy chcieliby pójść o krok dalej i zacząć realnie działać w obszarze OZE. Oferowane przez nas granty ułatwią im realizację zamierzonych celów. Chcemy, aby głos młodego pokolenia przebił się nie tylko w dyskursie publicznym, ale i w biznesie – mówi Paweł Średniawa, prezes Onde.

W tej edycji programu organizator nawiązał współpracę z polskimi firmami z branży, które łączy wspólny cel: rozwój nauki i innowacji. Partnerstwa inicjatywie udzielili w tym roku Stowarzyszenie ,,Z energią o prawie”, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Bydgoska, a patronem programu została firma ZPUE.

Dlaczego warto wziąć udział w programie grantowym SOFIA?

W tegorocznej edycji programu można zgłaszać projekty w pięciu kategoriach. Każde zgłoszenie to szansa na zyskanie 20 tys. zł na dalszy rozwój swojego pomysłu. W tym roku, po raz pierwszy, uczestnicy będą mieli również szansę na zdobycie nagrody specjalnej w ramach głosowania otwartego.

– Udział w programie SOFIA to dla młodych naukowców szansa nie tylko na uzyskanie dofinansowania na realizację swojego projektu, ale także na nawiązanie kontaktu ze specjalistami z branży OZE, co dla studentów wkraczających na rynek pracy może być niezwykle istotne. Dla wielu z nich ekologia i zielona energia to filozofia i styl życia – program SOFIA umożliwia im bycie częścią transformacji energetycznej w Polsce, od której zależy nasza przyszłość – dodaje dr inż. Adam Mroziński, juror konkursu.

Pięć kategorii konkursowych w programie SOFIA

1. Nowe rozwiązanie w obszarze utrzymania i eksploatacji OZE

W tej kategorii można zgłaszać projekty związane z poprawą przewidywalności OZE oraz świadczeniem usług regulacyjnych.

2. Nowoczesne systemy sterowania i nadzoru dla OZE

Ta kategoria obejmuje projekty, które skupiają się na poprawie niezawodności, szybkości, skalowalności i uniwersalności systemów sterowania.

3. Układ wyprowadzenia mocy w instalacjach hybrydowych

Projekty w tej kategorii powinny dotyczyć rozwoju instalacji hybrydowych OZE, tak by zapobiegać ryzykom nieplanowanych przekroczeń mocy, chwilowych przeciążeń i potencjalnych zakłóceń.

4. Dzika karta OZE

Dzika karta OZE pozwala na zgłaszanie dowolnych pomysłów, które wpisują się w mega-trend transformacji energetycznej.

5. Cykl życia OZE

Zgłoszenia w tej kategorii powinny odpowiadać na wyzwania związane z szeroko pojętym odzyskiem oraz tworzeniem nowych powiązań w ramach OZE.

Nabór do drugiej edycji programu grantowego Onde SOFIA potrwa do 15 maja 2023 r. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie www.ondeflow.pl.

Onde jest cześcią grupy kapitałowej Erbudu. Budowlana spółka ma w niej 60,1 proc. akcji.