Onde wybuduje trzy nowe farmy fotowoltaiczne

Firma Onde podpisała trzy kontrakty na budowę farm fotowoltaicznych ze spółkami celowymi Qair Polska. Łączna wartość kontraktu to 152 mln zł netto.

Onde wykona kompleksowe roboty budowlane przy realizacji trzech farm fotowoltaicznych na terenie Polski. Zakres prac spółki nie obejmuje jedynie dostarczenia modułów PV.

Instalacje fotowoltaiczne będą mieć 122 MW mocy zainstalowanej i będą składać się z ponad 200 tys. modułów PV, częściowo zamontowanych na systemie Optimum Tracker, optymalizującym koszty i zwiększającym efektywność farmy. Zgodnie z umową prace mają zostać zakończone pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku.

- Nasz portfel zleceń mocno urósł w ostatnich tygodniach, co daje nam podstawy do optymizmu, jeśli chodzi o przychody w 2023 roku. Warto podkreślić, że nowe kontrakty z Qair to, jak dotąd, jedne z naszych największych realizacji PV. Wraz z instalacjami wiatrowymi łączna moc projektów realizowanych dla tego globalnego inwestora w Polsce przekroczy 200 MW. Cieszy nas, że tak prestiżowi i wymagający partnerzy współpracują z nami regularnie od wielu lat. To dla nas najlepsza rekomendacja na rynku - mówi Piotr Gutowski, wiceprezes Onde.

Onde, jest częścią grupy kapitałowej ERBUD i jest generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z niemal 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach. Spółka zrealizowała ponad 350 inwestycji OZE o łącznej mocy przekraczającej 3,8 GW.