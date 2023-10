Onde z kontraktami na elektrownie wiatrowe. Ich wartość to 357 mln zł

Spółki celowe należące do Grupy ZE PAK zleciły Onde budowę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 138,6 MW. Wartość prac to ponad 357 mln zł.

To jeden z największych pod względem finansowym kontraktów w historii giełdowej spółki i największy w obszarze realizacji farm wiatrowych.

Farmy zlokalizowane są w województwie pomorskim i mają być gotowe do użytkowania na początku 2026 roku.

Całkowita wartość zlecenia wynikająca z obu kontraktów wynosi 357 mln zł netto.

W ramach tego kompleksowego zlecenia, złożonego z dwóch kontraktów na realizację farm wiatrowych Drzeżewo I-III i Drzeżewo IV, ONDE zbuduje m.in. drogi dojazdowe, place montażowe, 3 stacje elektroenergetyczne 30/110 kV i położy łącznie niemal 120 km linii wysokiego i średniego napięcia.

Firma wybuduje również 63 fundamenty, na których zamontowane zostaną turbiny wiatrowe Vestas o mocy 2,2 MW.

Farmy mają być gotowe do użytkowania na początku 2026 roku

Farmy zlokalizowane są w województwie pomorskim i mają być gotowe do użytkowania na początku 2026 roku. Całkowita wartość zlecenia wynikająca z obu kontraktów wynosi 357 mln zł netto.

- Jesteśmy niezmiernie dumni z pozyskania do realizacji tak olbrzymiego przedsięwzięcia, wymagającego ogromnych zdolności organizacyjnych i finansowych oraz doświadczenia, którym pochwalić się może niewiele firm wykonawczych w Polsce - mówi Piotr Gutowski, wiceprezes Onde SA. - To też dla nas symboliczny moment, bo inwestycją w Drzeżewie przekraczamy liczbę stu farm wiatrowych realizowanych przez ONDE. W tym roku osiągnęliśmy 4 GW mocy zainstalowanej na wszystkich naszych projektach OZE i nie zwalniamy tempa - dodaje Piotr Gutowski.

- Co jest dla nas bardzo ważne, to kolejny duży kontrakt realizowany dla ZE PAK, jednego z liderów transformacji energetycznej w Polsce - zaznacza Gutowski. - W tej chwili budujemy dla tego inwestora farmę wiatrową w Człuchowie, na którą składają się m.in. 33 turbiny o łącznej mocy ok. 72,6 MW. Powracający kontrahenci to ogromna satysfakcja i najlepsza wizytówka naszych kompetencji i profesjonalizmu - podkreśla Piotr Gutowski.

Jedna z największych umów w historii Onde i największa w tym roku

Kontrakty z ZE PAK na realizację farm wiatrowych Drzeżewo I-IV to jedna z największych umów w historii Onde i największa w tym roku. Po ich podpisaniu bieżący backlog kontraktów zewnętrznych spółki sięga 1 mld zł.

Onde jest czołowym generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce z 80-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach. Spółka zrealizowała ponad 400 inwestycji OZE o łącznej mocy przekraczającej 4 GW.

Onde jest pierwszą w Polsce firmą z branży OZE, która uzyskała certyfikat EMAS - najwyższe unijne wyróżnienie w zakresie ekologii i najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej. Onde jest częścią Grupy Kapitałowej Erbud - jednej z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.