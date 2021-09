ONZ: Duda: Do 2030 podwoimy ilość energii produkowanych ze źródeł odnawialnych

Prezydent RP Andrzej Duda wziął w piątek udział w organizowanej przez ONZ debacie wysokiego szczebla na temat energii. W wystąpieniu zapowiedział podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym i podkreślił szczególną rolę energetyki wiatrowej.

Duda przyznał podczas debaty organizowanej w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że "transformacja energetyczna jest wielkim technicznym i finansowym wyzwaniem dla Polski", jednak podkreślił, że przyjęta w tym roku polityka energetyczna Polski do 2040 r. nakreślił "jasną wizję" tej transformacji, wytyczając ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Prezydent zaznaczył jednocześnie, że w transformacji Polska "stawia ludzi na pierwszym miejscu i bierze pod uwagę lokalne realia". Dodał, że nasz kraj jest zainteresowany w "sprawdzone i konkurencyjne technologie w energetyce odnawialnej i jądrowej, z gazem ziemnym jako paliwem przejściowym".

Zapowiedział, że w ramach strategii polska podwoi produkcję energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., a szczególną rolę odgrywać będą odgrywać w tym farmy wiatrowe na Bałtyku.

Prezydent zapowiedział, że do końca dekady transport publiczny we wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców będzie oparty o pojazdy zeroemisyjne.

"Zmiany zachodzące w polskim sektorze energetycznym powinny pozwolić na jej nisko- lub zero-emisyjną modernizację oraz stworzenie do 300 tys. miejsc pracy" - zaznaczył Duda. "Do 2040 r. zbudujemy nowy system elektroenergetyczny. Transformacja energetyczna doprowadzi do kompleksowej rekonstrukcji sektora" - zapowiedział.

Prezydent RP brał udział w panelu dyskusyjnym na temat "sprawiedliwej i inkluzywnej transformacji energetycznej" ma się rozpocząć dwie godziny później. W dyskusji udział wzięli też m.in. prezydenci Brazylii, Portugalii, Kolumbii i Nigerii, a także specjalny wysłannik USA ds. klimatu John Kerry.

Oskar Górzyński