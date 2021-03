Operacja na żywej energetyce. Znamy terminy

Ponad 200 postulatów przedstawicieli spółek energetycznych do propozycji Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczących procesu wyodrębniania z ich zasobów aktywów węglowych i coraz mniej realne zakończenie tego procesu przed końcem tego roku. Czy czekają nas równie burzliwe i długie negocjacje, co w przypadku likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce?

Napięty harmonogram

W Ministerstwie Aktywów Państwowych przyznają, że nie bez znaczenia dla wszystkich tych procesów jest cena uprawnień do emisji CO2, na którą ciężko w ostatnim czasie patrzeć z optymizmem:- Nie należy raczej spodziewać się jakieś radykalnej przeceny. Z punktu widzenia planowania polityki energetycznej państwa raczej należy zakładać stosunkowo wysokie lub wysokie ceny praw do emisji, a to oczywiście wpływa na rynek. To jest sytuacja, która powoduje penalizację kosztów produkcji węgla i produkcji energii opartej na węglu, a tym samym jej obecności w systemie. Nie ma co udawać, że jest inaczej - przyznaje Soboń.Mimo wszystko wiceminister chce, by wyodrębnianie aktywów węglowych zakończyło się przed końcem 2021 roku:- To jest realne, ale nie chcę przesądzać. Najpierw chciałbym, żebyśmy „wydyskutowali” i przy powszechnym konsensusie przyjęli rozwiązania, które będziemy mogli potem przez kolejne miesiące wdrażać.