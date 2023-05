Operator przebudowuje sieć elektroenergetyczną na Mazowszu

Warszawski Oddział PGE Dystrybucja przebudowuje sieć elektroenergetyczną w Grodzisku Mazowieckim. W ramach inwestycji na terenie ul. Okrężnej oraz traktach do niej przyległych, zostanie wybudowana m.in. sieć kablowa średniego i niskiego napięcia. Koszt wyniesie blisko 3 mln zł.

PGE Dystrybucja poinformowała, że w ramach prowadzonej inwestycji w Grodzisku Mazowiecki na terenie ul. Okrężnej oraz traktach do niej przyległych, na odcinku 1,7 km zostanie wybudowana sieć kablowa średniego i niskiego napięcia oraz 3 kompaktowe stacje transformatorowe w technologii kontenerowej.

Dotychczasowe linie napowietrzne, które w warunkach miejskich były narażone na wyższe ryzyko uszkodzeń (m.in. w wyniku zdarzeń komunikacyjnych), zostaną zastąpione bezpiecznymi, kablowymi rozwiązaniami. Koszt całej inwestycji wyniesie blisko 3 mln zł.

- Modernizacja sieci napowietrznych i ich przebudowa na linie kablowe w ośrodkach miejskich jest działaniem, które każdej ze stron przynosi wiele korzyści. Jej efektami będą niezakłócone zasilanie, zwiększenie możliwości przyłączania kolejnych odbiorców, ograniczenie awaryjności czy zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowania - powiedział Andrzej Cząstkiewicz, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddziału Warszawa, cytowany w komunikacie.

Prace w Grodzisku Mazowieckim są skoordynowane z prowadzoną przez lokalny samorząd inwestycją dofinansowaną ze środków UE pn. "Przebudowa ulicy Okrężnej jako element poprawy spójności układu drogowego łączącego miejscowość Książenice z centrum Grodziska Mazowieckiego".

Projekt zakłada współdziałanie wielu podmiotów, które niemal w tym samym czasie będą wykonywały przebudowę sieci drogowej, energetycznej i gazowej.

PGE Dystrybucja należy do grupy kapitałowej PGE. Działa na obszarze 129 829 km2, czyli na około 41 proc. powierzchni Polski. Jest drugim największym polskim dystrybutorem energii elektrycznej pod względem ilości dostaw energii do klientów.