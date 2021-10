Operatorzy z krajów bałtyckich i Polski chcą dofinansowania kluczowych inwestycji

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z krajów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), Elering (Estonia) oraz z Polski (PSE) wnioskują wspólnie o dofinansowanie środkami unijnymi inwestycji kluczowych dla bezpiecznej i stabilnej synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej i desynchronizacji z rosyjskim systemem elektroenergetycznym - wynika z informacji podanych przez PSE.

Do tej pory, jak wskazują PSE, kraje bałtyckie i Polska zrealizowały część inwestycji związanych z synchronizacją, tj. wzmocnienie linii energetycznych, budowę autotransformatorów czy budowę trzeciego połączenia między Estonią a Łotwą.PSE podały, że większość dużych przetargów budowlanych została rozstrzygnięta i rozpoczęto remonty linii energetycznych oraz budowę kompensatorów synchronicznych. Spółki PSE i Litgrid w ramach fazy przygotowawczej projektu Harmony Link m.in. przeprowadziły badania dna morskiego, pozyskały grunty pod stacje, a także rozpoczęły procedurę wyboru dostawców stacji konwerterowych i kabla HVDC.- Budowa dodatkowej infrastruktury przesyłowej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, a także usprawni funkcjonowanie europejskiego wspólnego rynku energii. Stworzy również nowe możliwości biznesowe, przyczyniając się w ten sposób do pobudzenia wzrostu gospodarczego- stwierdzono w komunikacie.Zakończenie synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej ma nastąpić do końca 2025 roku.