Opolskie: w Olszowej oddano do użytku Główny Punkt Zasilania za 21 mln złotych

W piątek oddano do użytku Główny Punkt Zasilania Olszowa, mający zapewnić energię kilkunastu firmom działającym w Strefie Aktywności Gospodarczej gminy Ujazd. Koszt inwestycji to 21 mln złotych.

Jak poinformowała Ewa Groń, rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucja, budowa Głównego Punktu Zasilania Olszowa to jedna z największych inwestycji firmy w województwie opolskim. Celem budowy GPZ w Olszowej było zapewnienie dostaw energii kilkunastu firmom, które działają w tamtejszej strefie ekonomicznej.

Inwestycja jest efektem porozumienia zawartego w 2016 roku przez Tauron Dystrybucja z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Robert Zasina, prezes Taurona Dystrybucja wskazuje na tempo realizacji inwestycji.

"Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2019-2021. Działania inwestycyjne prowadziliśmy więc w bardzo szybkim tempie. Również harmonogram prac przy budowie linii 110 kV, zasilającej GPZ Olszowa, był niezwykle wymagający, przekazanie placu budowy obyło się w marcu bieżącego roku, a odbiór końcowy wybudowanej linii już w lipcu" - powiedział Zasina.

Ze względu na usytuowanie GPZ Olszowa, dużym wyzwaniem logistycznym okazał się przejazd ciężkiego transportu z transformatorami mocy 110/15 kV, których waga przekracza 60 ton. Dzięki ścisłej współpracy inwestora, wykonawcy i władz lokalnych droga dojazdowa do stacji została podbudowana i utwardzona, co pozwoliło na bezpieczny przejazd specjalistycznym sprzętem z urządzeniami.

Jak podano podczas otwarcia punktu, całkowity koszt inwestycji to ok. 21 mln zł. Spółka zaznaczyła, że w GPZ Olszowa zabudowano elementy zabezpieczające środowisko przed ewentualnym wyciekiem do gruntu oleju transformatorowego oraz zastosowano energooszczędne rozwiązania związanie z ogrzewaniem i oświetleniem obiektu.