Opóźnienie w polskim atomie to nie problem. Martwić może co innego

- Jeszcze większe koszty i turbulencje spowoduje przepalanie polskich pieniędzy w złudnej wierze, że trwanie przy węglu daje jakiekolwiek realne korzyści. Znamienne, że na zeszłorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach premier Jerzy Buzek oraz komisarz Frans Timmermans przestrzegali właśnie przed drastycznymi kosztami takich fantazji. Otrzymujemy dziś kolejne analizy, że transformacja będzie dużo kosztować. Czy stać nas na podbijanie tego rachunku kosztami trwania przy węglu? To Polacy będą je ponosić.Faktycznie nie ma dziś rozwiązania, które jeden do jednego zastąpiłoby wielkoskalową energetykę węglową szybko i bez wieloletnich obciążeń środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Nie to jest jednak największym problemem.- Transformacja klimatyczna wymaga przemodelowania naszego myślenia o tym, jak i kiedy korzystamy z energii. Nie musimy przy tym przesadnie się głowić, co też wymyślić w zamian. Jak wspomniałem, jesteśmy w unijnym klubie, który dostarcza stosowne koncepcje i rozwiązania.Unijny pakiet regulacji z 2019 roku nosi znamienną nazwę „Energii dla wszystkich”. Właśnie tak musimy spojrzeć na świat po węglu. Skupić się na zaangażowaniu w zaspokajanie potrzeb energetycznych wszystkich uczestników rynku energii: od konsumentów, poprzez podmioty publiczne, różnego rodzaju wspólnoty i społeczności, po podmioty wyspecjalizowane, niezbędne przecież w tej układance.Tymczasem dziś inwestorzy mają trudności w przekonaniu Urzędu Regulacji Energetyki, że polityka koncesyjna w segmencie obrotu energią powinna być dostosowana do skali działalności. To też przykład istniejących barier.Dla porównania, w niedużej niemieckiej miejscowości Denzlingen burmistrz przejął inicjatywę instalowania paneli fotowoltaicznych na dachach wspólnot mieszkaniowych, gdyż okazało się to rozwiązaniem szybszym i bardziej efektywnym niż mobilizowanie poszczególnych grup mieszkańców. Takie otwarte myślenie powinno zdominować także naszą rzeczywistość. Polska ma ogromny potencjał przedsiębiorczości i moim zdaniem może skutecznie uwolnić się od uzależnienia od węgla.- Analizy, które mieliśmy okazję przygotowywać na różnych etapach prac nad polskim programem elektrowni atomowych, zawsze wskazywały na zasadnicze dwie kwestie. Poradzimy sobie w Polsce bez problemu z przygotowaniem stosownych procedur i koncepcji działania elektrowni atomowej na rynku energii. Poradzimy sobie z bezpieczeństwem, zapleczem w postaci fachowców różnych dziedzin, czy to na etapie budowy, czy eksploatacji takiej instalacji.Nieodmiennie trudności sprawia opracowanie realistycznej koncepcji finansowania takiej wielkoskalowej inwestycji i czas jej realizacji. Wymaga ona zamrożenia znacznych zasobów polskiej gospodarki na co najmniej kilkanaście lat. Dopiero po tym okresie zaczniemy odczuwać pozytywne efekty takiej inwestycji w sektorze energetycznym.Stąd nie zaskakuje mnie dzisiejsze zainteresowanie mniejszymi reaktorami modułowymi. Wygląda na to, że nawet wyzwania związane z wdrażaniem nowych technologii pozwalają inwestorom uwzględniać je w planach biznesowych już na najbliższą dekadę. Takie podejście wpisuje się też w elastyczne myślenie o tym, jak ma wyglądać zdekarbonizowana i zelektryfikowana gospodarka przyszłości.Wydaje mi się przy tym, że w kraju tej wielkości, co Polska, jest miejsce na dużą elektrownię atomową. Paradoksalnie, być może to, że inwestycja taka jest nadal odległa w czasie, zwiększa jej rację bytu na etapie, na którym zupełnie inaczej niż dziś kształtować się będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną - myślę o transformacji w kierunku gospodarki wodorowej.Niemcy, w oparciu o usystematyzowaną, długofalową politykę wodorową, przewidują trudności z samodzielnym zaspokojeniem zapotrzebowania swojej gospodarki na wodór. Już dziś szukają rozwiązań, które pozwolą poradzić sobie z tym deficytem, motywując swoich partnerów międzynarodowych do współpracy. Jeśli zatem mamy wytwarzać tak duże ilości wodoru, to dodatkowa ilość energii z dużej elektrowni atomowej być może będzie potrzebna właśnie za kilkanaście lat.- W niedawnym projekcie rozporządzenia w sprawie obowiązku umarzania zielonych certyfikatów w 2022 roku Minister Klimatu zawarł bardzo użyteczne podsumowanie średnich cen energii na rynku konkurencyjnym w Polsce od 2008 do 2020 roku.Minister zauważył, że „na Rynku Dnia Następnego w marcu 2021 roku średnia cena energii elektrycznej oscylowała już w granicach 277 zł/MWh, by w czerwcu 2021 roku osiągnąć poziom 352 PLN/MWh”. I podsumowuje, że „z uwagi na czynniki zewnętrzne, zjawisko wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej będzie postępować”.Mówiąc krótko, jeszcze dobrze nie zaczęliśmy transformacji klimatycznej, a już borykamy się ze znaczącym wzrostem cen energii. Jeszcze rok czy dwa lata temu różne organy próbowały zaklinać rzeczywistość, czy to wprowadzając urzędową cenę dla odbiorców końcowych w 2019 roku, negując wzrost cen, jak prezes URE w postępowaniach taryfowych na rok 2020, czy pisząc bajki na temat wpływu wymiany transgranicznej albo obliga giełdowego na te ceny. Jednak takie działania nie ograniczają wzrostu cen energii.Stąd wracam do początku mojej wypowiedzi. To najwyższy czas i właściwe miejsce, by skupić się na transformacji klimatycznej. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki, w konfrontacji z silnie regulowanym sektorem energetycznym, zależy przecież w dużej mierze od tego, jakim partnerem dla biznesu będą władze. Czy regulując energetykę i przemysł, przewidujemy miejsce na innowacje. Czy, zamiast blokować rozwój, równoważymy raczej szanse i zagrożenia. Czy wspieramy lokalną efektywność energetyczną, inwestujemy w zasoby - szczególnie ludzkie - samorządów, edukację klimatyczną.- Transformacja klimatyczna, bo podkreślam, że chodzi o dużo szerszy wymiar niż tylko energetyka, musi być oparta na wiedzy. Najwyższy czas, żeby strategicznym interesom Polski towarzyszyły fachowe analizy, rzetelna debata publiczna, a prezentowane dane pozwalały na weryfikację tez i założeń.Trzeba skończyć z pospolitym ruszeniem, które w mojej ocenie stoi za opracowaniem nawet tak kluczowego dokumentu, jak Krajowy Plan Odbudowy czy mglistymi „opracowaniami własnymi na podstawie danych ministerstwa”. Inaczej bezpiecznie i bezboleśnie będzie tylko dla niektórych - transformacja się odbędzie, ale nie będzie sprawiedliwa i z pewnością będzie droższa, niż trzeba.W bardziej przyziemnym wymiarze trzeba słuchać ekspertów, przedsiębiorców i obywateli, jakie rozwiązania działają, jakie nie. Przejrzyście prezentować praktykę regulacyjną organów takich jak prezes URE. Choćby przez publikację wyników dawno zakończonych konsultacji publicznych i ogólnie, częstsze prowadzenie takich konsultacji.Nie można upierać się przy anachronizmach, takich jak dotychczasowe podejście do mocy zainstalowanej, tylko czytelnie wdrażać rozwiązania zgodne z postępem wiedzy technicznej i wiedzy o rynku tak, jak robią to nasi partnerzy w krajach Unii Europejskiej. I kształcić - niedawno zaproponowałem jednej z uczelni rozważenie prawa transformacji klimatycznej jako dodatkowego elementu studiów. Wierzę, że spotka się to z zainteresowaniem.