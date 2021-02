Opozycja o polityce energetycznej: co do kierunku - tak, ale gdzie konkrety?

Rząd 2 lutego 2021 r. przyjął "Politykę energetyczną Polski do roku 2040". Politycy opozycji w rozmowach z WNP.PL różnią się w ocenie dokumentu: opinie przebiegają od akceptacji kierunków przy wskazaniu na brak konkretów po niemal całkowitą krytykę.

Lewica, Partia Razem: Stać nas na elektrownie jądrowe

Nie zapominać o pracownikach starego przemysłu

Ruch Hołowni: zbyt wolna redukcja CO2

Transformacja za unijne pieniądze

PSL: Odmrozić wiatr na lądzie

Najpierw własne źródła, potem atom

Zapomniany prosument

Jeżeli przyjmiemy, że celem energetyki jądrowej jest stabilizacja systemu energetycznego, to warto się zastanowić, czy to nie jest najdroższe z możliwych narzędzi stabilizacyjnych. Skokowy rozwój technologiczny magazynowania energii może, według posłanki PO, podawać w wątpliwość konieczność stabilizowania systemu energetycznego innymi źródłami. Co prawda magazyny energii wymagają jeszcze czasu, aby dojść do akceptowalnego poziomu efektywności energetycznej i ekonomicznej, ale zanim osiągną ten poziom, system możemy stabilizować źródłami gazowymi. To tańsze i bardziej elastyczne rozwiązanie niż budowa elektrowni jądrowej.- Energetyka jądrowa jest najdroższym źródłem energii. Należy się szczególnie przyjrzeć temu, czy warto wchodzić do tej rzeki, kiedy inni chcą z niej wyjść. Tam, gdzie nowe moce jądrowe są budowane, wzrost kosztów jest dramatyczny - podsumowuje Gabriela Lenartowicz.- Cele "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." przyjętej 2 lutego 2021 r. są słuszne, ale problem w tym, że za tym nie idą konkrety. Sprawiedliwa transformacja w kierunku energetyki jądrowej i OZE wymaga konkretnego planu restrukturyzacji dla regionów górniczych, a tego brakuje. Słuszne cele rozjeżdżają się z praktyką działania - mówi Maciej Konieczny, poseł Partii Razem.Polityka energetyczna zakłada m.in. stopniowe odchodzenia od węgla.- To jest coś, co musi się wydarzyć ze względu na ratowanie klimatu, ale także ze względów ekonomicznych, ponieważ koszt produkcji energii z węgla będzie już tylko wyższy. Jest pytanie, czy jesteśmy na to przygotowani i czy odbędzie się to ogromnym kosztem społecznym, kosztem upadku całych regionów. Czy też uda się to zrobić w sposób sensowny, tak aby w miejsce tych miejsc pracy, które znikną, pojawiły się nowe przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii, tzn. żeby w międzyczasie powstały OZE i elektrownie jądrowe - zauważa Maciej Konieczny.Konieczny zwraca przy tym uwagę, że brakuje propozycji przekształceń dla przemysłu okołogórniczego, zatrudniającego kilka razy więcej pracowników niż górnictwo węgla kamiennego.- Co prawda rząd przyjął Program dla Śląska, ale tam też brakuje konkretów. Byłem niedawno w Hucie Łabędy w Gliwicach i tam są naprawdę duże obawy, pracownicy nie wiedzą, jaki los ich czeka. Takich miejsc jest bardzo wiele. Zmiana profilu działalności zakładów, które dziś produkują na potrzeby górnictwa, wymaga wsparcia państwa. Na to nie ma pomysłu, a to jest przynajmniej drugie tyle zagrożonych miejsc pracy co w górnictwie - dodaje Maciej Konieczny.Polityka energetyczna zakłada także budowę elektrowni jądrowych. O tym mówi się od wielu lat, a do konkretów wciąż daleko. Konieczny zgadza się, że jesteśmy spóźnieni w realizacji programu jądrowego, ale według niego to wciąż jest realny projekt.– Jak spojrzymy na to, ile krajów, niekoniecznie od Polski bogatszych, ma elektrownie jądrowe, to widać, że jest to jak najbardziej osiągalne. Co więcej jest to absolutnie konieczne, bo na dziś zwyczajnie nie mamy innej zielonej technologii, która byłaby w stanie zapewnić nam stabilną produkcję energii, samo OZE nam tego nie zagwarantuje - podsumowuje Maciej Konieczny.- Jeżeli popatrzymy na głębokość i tempo transformacji energetycznej, jaką w Polsce musimy przeprowadzić, to przygotowanie "Polityki energetycznej Polski do 2040" trwało za długo - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor Instytutu Strategie 2050, think tanku będącego zapleczem ruchu Szymona Hołowni Polska 2050.Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest tempo redukcji emisji CO2. W dokumencie napisano, że Polska do 2030 r. zredukuje swoje emisje CO2 o 30 proc.- Wobec zobowiązania redukcji emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r., które Polska wspólnie z innymi krajami Unii przyjęła w grudniu 2020 r., jest to nie tylko mocno niesolidarne, ale przede wszystkim nieodpowiedzialne, ponieważ uderzy nas to po kieszeni. Jesteśmy jedynym krajem UE, który nie zadeklarował neutralności klimatycznej do roku 2050. Te dwie rzeczy mogą spowodować, że nie dostaniemy wszystkich przynależnych nam pieniędzy z funduszy europejskich, zarówno z funduszu odbudowy jak i nowych ram finansowych - ostrzega Pełczyńska-Nałęcz.Warto też zwrócić uwagę na wolne tempo odchodzenia od węgla.- Pozycja Solidarnej Polski czyli mówienie, że mamy zachować górnictwo, bo to jest w interesie górników, jest bardzo nieuczciwe. Kopalnie węgla kamiennego już są nierentowne i nierentowne będą jeszcze bardziej, odejście od energetyki węglowej jest absolutnie nieuniknione. To nie jest pytanie "czy", tylko pytanie "jak". Im wcześniej za to systemowo się zabierzemy, tym w większym stopniu, także za pieniądze unijne, jesteśmy w stanie zapewnić osłony socjalne i bezpieczeństwo przekwalifikowania zawodowego górników - podkreśla Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.Jak dodaje, w interesie górników jest realistyczne rozpisanie tego procesu z wykorzystaniem unijnych pieniędzy.- W "Polityce energetycznej..." zapisano, że Polska zwiększy zużycie gazu ziemnego. To jest sensowne, trzeba tylko pamiętać, że gaz będzie tymczasowym, przejściowym paliwem. W dokumencie jest także mowa o zwiększeniu zużycia ropy naftowej. To jest zupełnie niezrozumiałe! Dlaczego chcemy zwiększyć zużycie ropy, kiedy sam rząd deklaruje politykę przechodzenia na samochody elektryczne i elektryfikację taboru publicznego - wskazuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.Kolejną sporną kwestią jest energetyka jądrowa,- Elektrownie jądrowe to bardzo kosztowna inwestycja. Od kilku lat jest stagnacja w realizacji polskiego programu jądrowego i nic nie wskazuje na to, żeby pierwszy blok jądrowy w Polsce miał powstać w 2033 r. Dużo lepszym i bardziej realistycznym rozwiązaniem jest rozwój OZE - ocenia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.- Zgadzam się trzema generalnymi filarami "Polityki energetycznej Polski do 2040 r.". Mam jednak pytania dotyczące szczegółowych celów wskazanych w dokumencie - mówi Andrzej Grzyb, poseł PSL.Polityka energetyczna mówi o rozwoju OZE. Grzyb przypomina, że niedawno parlamentarzyści wszystkich ugrupowań poparli ustawę o morskiej energetyce wiatrowej.- W tej sprawie był absolutny konsensus. Nie możemy przy tym zapominać o konieczności odmrożenia energetyki wiatrowej na lądzie. Możliwości są tu duże, słyszymy zapowiedzi zmian w regulacjach, które mają umożliwić rozwój tego sektora - dodaje Andrzej Grzyb.Innym sektorem wymagającym wsparcia i uwagi jest według posła PSL ciepłownictwo i kogeneracja.- Polskie ciepłownictwo, gdyby zostało dofinansowane w procesie modernizacji, może w ramach kogeneracji dostarczyć do 10 tys. MW energii elektrycznej do systemu energetycznego. Zaletą tych źródeł jest rozproszona lokalizacja oraz fakt, że są to źródła elastyczne, które mogą stabilizować produkcję energii z niestabilnych źródeł jak PV i wiatr - przypomina Andrzej Grzyb.Prognozy wdrożenia energetyki jądrowej, mniej więcej w tym samym przedziale czasowym, co rozwój energetyki wiatrowej na morzu oznaczają potencjalne niedobory w sieciach przesyłowych i konieczność ich rozbudowy.- W PSL doktrynalnie nie negujemy energetyki jądrowej, która jest ekstremalnie kosztowna, ale uważamy, że najpierw powinniśmy rozwinąć OZE, kogenerację, produkcję biogazu, bo są to efektywne, tańsze i pobudzające rozwój lokalny inwestycje, które nie wymagają importu technologii. Jeżeli mielibyśmy iść w kierunku energetyki jądrowej, to lepiej byłoby zainteresować się technologiami SMR o mocy do ok. 50 MW. Takie reaktory mogłyby być instalowane w elektrowniach, gdzie będą wyłączane stare bloki 200 MW. Tam już jest odpowiednia infrastruktura, teren i wyprowadzenie mocy. Jednostkowy koszt takiego reaktora jest zdecydowanie niższy niż budowa dużego bloku o mocy 1000 MW - wylicza Andrzej Grzyb.Najważniejszym postulatem PSL jest jednak to, aby w większym stopniu postawić na rozwój energetyki obywatelskiej i prosumenckiej z włączeniem wspólnot energetycznych tworzonych przez lokalne firmy i lokalnych odbiorców,- Trzeba w większym stopniu włączyć obywateli w produkcję energii. Trzeba uzmysłowić tym, którzy w to mogą zainwestować, że to będzie element zasilenia ich budżetów domowych. Jeżeli wesprzemy rozwój energetyki prosumenckiej, to efekty otrzymujemy natychmiast, co widać w silnym wzroście produkcji energii elektrycznej z instalacji PV w ostatnich dwóch latach. Budowa elektrowni jądrowej trwa natomiast kilka, kilkanaście lat - podkreśla Andrzej Grzyb.Z rozwojem OZE wiąże się jeszcze inna kwestia. Po roku 2024 musimy przestać składować materię organiczną na wysypiskach. W regulacjach unijnych pojawiają się dwie możliwości zagospodarowania biomasy odpadowej: pierwszy to biohumus, drugi to produkcja biogazu.- Docelowo, w strukturze paliwa gazowego ok. 4 mld metrów sześciennych ma pochodzić z biogazu, biogaz może być przerobiony na biowodór, odpowiednie technologie już są. Kilka lat temu PSL promował program biogazownia w każdej gminie. Teraz będzie dobra okazja, aby do niego powrócić - uważa Grzyb.