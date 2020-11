Opublikowano pierwszą część reformy rynku bilansującego

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska zawierające pierwszą część reformy rynku bilansującego energii elektrycznej opublikowano w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje przewidują szerszy dostęp do tego rynku, nie tylko dużych elektrowni, ale i innych podmiotów.

Zmiana rozporządzenia ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wprowadza przede wszystkim aktywne uczestnictwo w bilansowaniu systemu.

Dotychczasowe przepisy przewidywały udział w rynku bilansującym głównie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), czyli dużych elektrowni systemowych.

Zmieniony model rynku wymaga umożliwienia większego udziału innych podmiotów.

Reforma wprowadza pojęcie aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu, bez wskazywania konkretnej technologii. Udział w bilansowaniu będzie więc mógł brać udział zarówno wytwórca konwencjonalny, wytwórca z OZE, odbiorca, jak i posiadacz magazynu energii elektrycznej.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany sposobu ustalania ceny rozliczeniowej dla niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej do lub pobranej z systemu. Pojawia się zasada, zgodnie z którą cena niezbilansowania nie może być wyższa od rynkowej ceny energii elektrycznej w sytuacji, gdy rynek jest przekontraktowany, oraz nie niższa od tej ceny, gdy rynek jest niedokontraktowany. W efekcie sprzedaż lub zakup na rynku bilansującym nie będą̨ bardziej korzystne niż sprzedaż lub zakup na rynku hurtowym, co stanowi zachętę dla uczestników rynku do zbilansowania swojej pozycji handlowej.

Zmieniają się przepisy dotyczące tworzenia tzw. jednostek grafikowych. Dotychczasowa regulacja zezwalała na tworzenie na szczególnych zasadach jednostek grafikowych dla źródeł wiatrowych; zmieniony przepis dotyczy tworzenia jednostek grafikowych aktywnych dla różnych technologii. Przepis ustanawia minimalne wymogi uczestnictwa - próg mocowy 10 MW mocy zainstalowanej w przypadku modułów parku energii, a więc jednostek połączonych z systemem niesynchronicznie, oraz mocy osiągalnej w przypadku pozostałych jednostek wytwórczych.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu, próg 10 MW odpowiada obecnym możliwościom planistycznym po stronie operatorów systemu elektroenergetycznego, ale należy przewidywać, że w miarę rozwoju rynku bilansującego i możliwości technicznych jego prowadzenia wymaganie dotyczące progu mocowego będzie łagodzone.

Przepis ustanawia także zasadę̨, że agregowanie zasobów w celu utworzenia jednostki grafikowej aktywnej jest dopuszczalne co najwyżej w ramach jednego węzła sieci przesyłowej, sieci 110kV albo 110 kV/średniego napięcia, w celu poprawnego zamodelowania zmiany rozpływów mocy w systemie w związku z realizacją polecenia operatora przesyłowego.