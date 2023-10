Orange napędzi energia słoneczna

Od lipca 2024 r. energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczne popłynie do infrastruktury Orange Polska. Operator porozumiał się z firmą R.Power, która dostarczy na jego potrzeby docelowo ok. 60 GWh rocznie.

- To nasz kolejny krok ku zeroemisyjności i kolejna umowa zawarta w formule PPA (Power Purchase Agreement), ale pierwsza dotycząca fotowoltaiki na tak znaczącą skalę. Dzięki zabezpieczonej w ramach tej współpracy energii, również w kolejnych latach odnawialne źródła będą stanowiły co najmniej 65 proc. naszego zużycia prądu - powiedziała Liudmila Climoc, prezes Orange Polska.

Umowa zapewni operatorowi dostawę w latach 2024-2034 ponad 600 GWh energii ze słońca. Oznacza to, że energia z należących do R.Power farm fotowoltaicznych zaspokoi w trakcie trwania kontraktu od 8 do 10 proc. rocznego zużycia Orange Polska.

Orange Polska dąży do ograniczenia emisji własnych o 65 proc. (względem 2015 r. – roku, w którym podpisano Porozumienia Paryskie) oraz zapewnienia co najmniej 60 proc. udziału energii odnawialnej w miksie do 2025 roku.

Do 2040 r. operator chce osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną. Firma od lat realizuje szereg inicjatyw zmierzających do ograniczenia zużycia energii oraz śladu węglowego. Od 2015 r. w ramach Programu Optymalizacji Energii zaoszczędzono ponad 1,1 TWh - niemal tyle, ile Orange zużył w latach 2021 i 2022 łącznie. Od 2020 r. operator podpisał szereg umów w formule PPA (Power Purchase Agreement) zapewniających energię ze źródeł odnawialnych wprost od jej producenta. W pierwszym półroczu 2023 r. z takich źródeł pochodziło blisko 75 proc. całkowitego zużycia energii Orange Polska.