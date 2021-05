Organizacje ekologiczne w sprawie Turowa obwiniają rząd i PGE

21 maja 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. - Przed takim obrotem sprawy przestrzegaliśmy od dawna. Niestety, zarówno polskie władze jak i PGE, zamiast szukać porozumienia z sąsiadami, uparcie ignorowały wszelkie próby dialogu, doprowadzając do eskalacji konfliktu - komentuje Kuba Gogolewski, koordynator projektów w Fundacji „Rozwój Tak - Odkrywki Nie”.

"Koncesja dla Turowa została przedłużona bezprawnie"

- Orzeczenie Trybunału to sygnał ostrzegawczy: Komisja Europejska musi wykorzystać swoje uprawnienia, aby skłonić Polskę do przestrzegania prawa UE, stopniowego odchodzenia od węgla i zapewnienia sprawiedliwej transformacji regionów węglowych i żyjących tam społeczności. Czas minął: Komisja Europejska nie może pozwolić, aby społeczności dotknięte skutkami katastrofy w Polsce, Czechach i Niemczech płaciły cenę za bezczynność - komentuje Riccardo Nigro.Petra Urbanová, prawniczka z czeskiej organizacji prawniczej Frank Bold, komentuje, że koncesja dla Turowa została przedłużona bezprawnie.- Koncesja dla Turowa została przedłużona bezprawnie. To ośmieliło PGE do tego stopnia, iż przeforsowała drugie przedłużenie koncesji dla Turowa do 2044 roku, nie rekompensując strat wywołanych swoimi poprzednimi działaniami - powiedziała Petra Urbanová, prawniczka z czeskiej organizacji prawniczej Frank Bold.- Ten wyrok pokazuje, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie ma zamiaru bawić się w gierki PGE. Sąd słusznie podjął działania, aby zapobiec dalszemu pogłębianiu kryzysu, w czasie kiedy rozpatruje skargę Republiki Czeskiej. Oczekujemy, że sąd będzie równie stanowczy w swoim ostatecznym orzeczeniu - stwierdziła Petra Urbanová, cytowana w komunikacie.Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia, stwierdził, że przez politykę rządu i PGE powiat zgorzelecki został wykluczony z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.- Nasz system energetyczny podlega transformacji, czasem wymuszanej przez wyroki sądów. Przez politykę rządu i spółki PGE powiat zgorzelecki został wykluczony z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który mógłby być solidną alternatywą i początkiem planowania nowej przyszłości regionu - komentuje Radosław Gawlik.- Nikt nie wie, jakie będą długofalowe skutki tego wyroku, ale liczymy, że pozwoli to przyspieszyć dyskusję o sprawiedliwej transformacji. Aktualnie nikt z decydentów nie ma odwagi prowadzić rzetelnej rozmowy z samorządem i pracownikami - dodaje Radosław Gawlik.Jego zdaniem, przyszłość regionu jest teraz w rękach rządu Polski, który musi zmierzyć się z decyzją TSUE.- Przyszłość regionu jest teraz w rękach rządu Polski, który musi zmierzyć się z decyzją TSUE. Musi wziąć pod uwagę interes 3,5 tys. osób zatrudnionych w Kompleksie Turów, ale i liczniejszego społeczeństwa tego regionu, które chce odejść od węglowej tradycji - komentuje Radosław Gawlik.