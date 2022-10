Orlen: 7 października rozpocznie się postój elektrowni CCGT w Płocku

7 października rozpocznie się postój elektrowni CCGT w Płocku. Ma potrwać do 24 października br. - poinformował PAP we wtorek PKN Orlen.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

PKN Orlen poinformował PAP, że 7 października br. rozpocznie się planowany postój remontowy elektrowni CCGT (parowo-gazowej) Płock.

"Prowadzone prace nie będą miały żadnego wpływu na działalność instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, do których dostawy mediów energetycznych zapewni Elektrociepłownia Płock. Postój CCGT Płock zakończy się 24 października br." - poinformował PKN Orlen. Elektrociepłownia Płock natomiast jest podstawowym dostawcą ciepła, a także energii elektrycznej wykorzystywanych na potrzeby instalacji produkcyjnych oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Płocka - wynika z informacji, jakie podaje PKN Orlen.

Budowa bloku energetycznego CCGT o mocy elektrycznej ok. 600 MWe i cieplnej 520 MWt na terenie głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, największego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, rozpoczęła się w 2015 r. Pod koniec 2017 r. nowy blok pierwszy raz dostarczył parę technologiczną do zakładu. Jest to obecnie największa tego rodzaju elektrociepłownia w kraju Blok gazowo-parowy wybudowało konsorcjum Siemens. Inwestycja kosztowała ok. 1,7 mld zł.

Jak informował PKN Orlen, część wytworzonej przez blok CCGT mocy elektrycznej pobiera sam koncern, a reszta płynie do krajowej sieci elektroenergetycznej linią 400 kV. Miało to zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne odbiorców przemysłowych w centralnej części kraju, gdzie do tej pory nie było dużych mocy wytwórczych energii elektrycznej. Płocki koncern podaje, że w 2021 roku blok wyprodukował netto 2,4 TWh energii elektrycznej i 3,1 PJ pary skierowanej do sieci Zakładu Produkcyjnego. Nadwyżki energii elektrycznej są sprzedawane na hurtowym rynku energii i do odbiorów końcowych.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...