Orlen będzie musiał dopłacić za Energę?

Gdański sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu spółki z giełdy na czas trwania postępowania o uchylenie tej uchwały, co wstrzymuje wycofanie Energi z giełdy. Drobni akcjonariusze Energi, którzy złożyli pozwy, walczą o lepsze warunki wyjścia z inwestycji niż zaproponowane w wezwaniu przez PKN Orlen. Jedni oceniają, że „PKN wykorzystuje swoją pozycję w sposób niekorzystny dla drobnych akcjonariuszy”, inni, że „cena zaproponowana przez PKN Orlen w wezwaniu, czyli 8,35 zł za akcję, nie jest ceną godziwą”.

Dlaczego uchwała walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu spółki z giełdy została zaskarżona?

Kancelaria prawna z Wrocławia

Ciąg dalszy nastąpi, ale jaki?

Jan Trzciński wyjaśnia, że Sąd Okręgowy w Gdańsku zabezpieczył wskazane wyżej powództwo, wydając postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego na czas postępowania o stwierdzenie o uchyleniu lub stwierdzenie nieważności tej uchwały. Informuje, że do projektu „Pokażmy siłę inwestorów Energa” może przystąpić każdy akcjonariusz Energi, ale do samego pozwu teraz już tylko jako świadek.- Już teraz mamy pisemne oświadczenia kilkunastu akcjonariuszy (także zagranicznych), a znamy dziesiątki takich, którzy myślą tak jak my, ale z różnych powodów nie mogli wziąć udziału w walnym zgromadzeniu Energi 29 października, kiedy była podejmowana uchwała o wycofaniu spółki z giełdy - mówi Jan Trzciński.- Zaskarżyliśmy uchwałę walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego, bo oceniamy, że większościowy akcjonariusz Energi, czyli PKN Orlen, wykorzystuje swoją pozycję w sposób niekorzystny dla drobnych akcjonariuszy - mówi Jan Trzciński.- Poprzez zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu spółki z giełdy i przez projekt „Pokażmy siłę inwestorów Energa” chcemy uzyskać dla akcjonariuszy, którzy się do nas przyłączą, cenę za akcje odpowiadającą wartości Energi. Uważamy, że cena ogłoszona w wezwaniu na sprzedaż akcji Energi, czyli 8,35 zł za akcję, nie odpowiada realnej wartości tej spółki - dodaje Jan Trzciński.Wskazuje, że poza kursem giełdowym jest wiele sposobów wyceny akcji spółki. Wylicza, że można opierać się na wycenie księgowej, która teraz w przypadku Energi wynosi około 20 zł za akcję, czy też na metodzie porównawczej, która, jak mówi, daje wyniki nawet powyżej 40 zł, lub też na wartości nominalnej akcji, która wynosi około 10 zł.- Moim zdaniem realna wartość akcji Energi powinna zostać określona jako średnia z różnych sposobów wyceny. Dużo okoliczności wpłynęło na to, że giełdowa cena Energi mocno spadła i przez to kupujący mógł zaproponować tak niską cenę w wezwaniu na sprzedaż akcji Energi - stwierdza Jan Trzciński.- Reprezentuję interesy dziesięciu akcjonariuszy Energi, osób fizycznych, którzy wnieśli do Sądu Okręgowego w Gdańsku pozew o uchylenie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu spółki z obrotu giełdowego. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu tego roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały na czas trwania postępowania sądowego o jej uchylenie - mówi dr Marcin Śledzikowski, radca prawny/partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy z Wrocławia.- Obecna sytuacja oznacza, że uchwała walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji Energii z obrotu giełdowego nie może zostać wykonana i tym samym Energa nie może zostać wycofana z giełdy. Spodziewam się, że KNF wyda wkrótce decyzję o zawieszeniu postępowania w sprawie wycofania akcji Energi z obrotu giełdowego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie uchylenia uchwały delistującej - dodaje Marcin Śledzikowski.Wyjaśnia, wg stanu na 21 grudnia 2020, że Enerdze zostało doręczone postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, a od momentu kiedy Energa otrzyma postanowienie o zabezpieczeniu powództwa wraz z uzasadnieniem, będzie miała 7 dni na wniesienie zażalenia na postanowienie sądu o zabezpieczenie powództwa.- Akcjonariusze Energi, których reprezentuję, uważają, że skoro nastąpiła zmiana planów i Energa, która m.in. jeszcze w 2019 roku zachęcała osoby fizyczne do pozostania w jej akcjonariacie, oferując program lojalnościowy, ma zostać wycofana z giełdy, to powinno odbyć się to na godziwych warunkach. Ich zdaniem cena zaproponowana przez PKN Orlen w wezwaniu, czyli 8,35 zł za akcję, nie jest ceną godziwą - mówi Marcin Śledzikowski.- To postępowanie ma pokazać PKN Orlen, że jeżeli chce przejąć Energę i zdjąć ją z giełdy, żeby realizować własne cele, to powinien liczyć się z mniejszościowymi akcjonariuszami Energi i zapewnić im godziwe warunki wyjścia z inwestycji. Moi klienci byliby w stanie rozważyć wyjście z inwestycji w Energę, jeżeli zostałyby im zaoferowane godziwe warunki rozliczenia tej inwestycji. Zaoferowana cena 8,35 zł za akcję jest ich zdaniem niesprawiedliwa. Teraz ruch należy do PKN Orlen - stwierdza Marcin Śledzikowski.Dotychczas nie udało nam się uzyskać stanowiska PKN Orlen w sprawie postanowień Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, skutkujących wstrzymaniem wykonalności uchwały walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji Energi z obrotu giełdowego. O ile je otrzymamy, to opublikujemy. Swoje stanowisko przekazała nam natomiast Energa.- Energa nie zgadza się z tymi postanowieniami sądu i podejmie stosowne kroki prawne w celu zmiany tych postanowień, o czym informowała w giełdowych raportach bieżących. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Energi ws. tzw. delistingu spółki zostało zwołane i przeprowadzone zgodnie z przepisami, a uchwała podjęta wymaganą większością głosów i w sposób zgodny z przepisami prawa - stwierdza Krzysztof Kopeć, dyrektor biura prasowego Energi.Zdaniem Marcina Śledzikowskiego nie sposób teraz ocenić w sposób zero-jedynkowy, co się może wydarzyć. Uważa on, że postępowanie sądowe w sprawie uchylenia uchwały walnego zgromadzenia Energi o wycofaniu spółki z giełdy do czasu prawomocnego wyroku, czyli w postępowaniu apelacyjnym, może potrwać 2-3 lata. A przy tym, jak wskazuje, niewykluczone jest, że przegrana strona zdecyduje się na wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.- Zważywszy, że KNF nie może wydać decyzji o wycofaniu Energi z giełdy, dopóki nie zakończy się sprawa sądowa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia o wycofaniu spółki z giełdy, to Energa może zostać na giełdzie jeszcze przynajmniej 2-3 lata. Chyba że zanim zapadnie prawomocny wyrok w sprawie uchylenia uchwały o wycofaniu Energii z obrotu giełdowego, PKN Orlen osiągnie 95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Energi i ogłosi przymusowy wykup akcji - mówi Marcin Śledzikowski.- Wtedy będzie uprawniony do przeprowadzenia procedury wykupu przymusowego, który skutkować będzie nabyciem akcji akcjonariuszy mniejszościowych bez konieczności uzyskiwania ich zgody w tym zakresie. Wówczas jedyną drogą do dochodzenia przez nich sprawiedliwości pozostanie postępowanie o naprawienie szkody wyrządzonej przymuszeniem ich do odsprzedaży ich akcji poniżej wartości - stwierdza Marcin Śledzikowski.Zdaniem Jana Trzcińskiego sprawa jest prosta.- Kupujący chce nabyć 100 proc. akcji wartościowej spółki, a my część tych akcji posiadamy i chcemy je zbyć, więc zakładam, że dojdziemy do porozumienia. Walczymy o interesy tych akcjonariuszy, którzy nie sprzedali akcji Energi w dotychczasowych wezwaniach oraz przekazali naszej Fundacji „To co najważniejsze” z siedzibą w Gdyni pełnomocnictwo do reprezentowania ich w ewentualnych negocjacjach z kupującym - mówi Jan Trzciński.- Gdyby doszło do przymusowego skupu akcji Energi, wtedy wyjdziemy do PKN Orlen z prośbą o dopłatę do akcji. Jeżeli to nie byłoby skuteczne, to wystąpimy do sądu z roszczeniem wobec PKN Orlen o dopłatę do akcji. Zakładam, że wtedy sąd wyznaczy biegłych, którzy wycenią Energę i określi wysokość należnych nam dopłat. Oczywiście dużo zależy od PKN Orlen. Jest to duży dla nas komplement, ale mam wrażenie, że teraz nawzajem się monitorujemy. Już teraz jesteśmy gotowi usiąść do rozmów. Na dzisiaj jest nas w projekcie ponad 500 osób (ponad 4 mln akcji), z każdym dniem dochodzą nowe. Im później więc kupujący zdecyduje się porozumieć z nami, tym więcej będzie to go kosztowało - uważa Jan Trzciński.