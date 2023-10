Orlen buduje flotę statków do obsługi wiatraków

Lotos Petrobaltic z grupy Orlen podpisał umowę o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu przy budowie trzech statków do obsługi morskich elektrowni wiatrowych. Jednostki mają powstać w polskich stoczniach.

Orlen buduje pierwszą na polskich wodach Bałtyku morską farmę wiatrową Baltic Power. W tym celu inwestuje też w niezbędną do obsługi tej inwestycji flotę specjalistycznych statków.

Zawarte z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) porozumienie dotyczy współpracy przy budowie trzech jednostek przeznaczonych do transferu pracowników na obszar morskich elektrowni wiatrowych (MEW) oraz zabezpieczenia finansowania na realizację projektu.

Statki, które mają zostać oddane do użytku w latach 2025-2026, będą mogły być również wykorzystywane podczas prac instalacyjnych oraz przy układaniu kabli.

– Do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej podchodzimy kompleksowo. Inwestujemy w budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. To najbardziej zaawansowany projekt offshore wind w Polsce. Ostatnio uzyskaliśmy także pięć koncesji na budowę kolejnych farm wiatrowych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Aby zapewnić sprawną obsługę serwisową tych obiektów, będziemy potrzebować specjalistycznych statków. Umową z Agencją Rozwoju Przemysłu rozpoczynamy budowę floty do obsługi morskiej energetyki wiatrowej – mówi cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Statki do obsług farm wiatrowych na morzu powstaną w polskich stoczniach

Zgodnie z podpisaną umową Agencja Rozwoju Przemysłu pozyska oferty od stoczni na budowę trzech statków, a także finansowanie, a następnie dostarczy gotowe już statki spółce Lotos Petrobaltic w czarter typu bareboat (czyli bez załogi).

Jednostki mają zostać zbudowane przez polskie stocznie, a także zaprojektowane przez polskie biuro projektowe na podstawie dostarczonego przez Lotos Petrobaltic projektu technicznego. Wymagania techniczne to m.in.: umożliwienie transportu 24 technikom, silnik typu dual-fuel, możliwość transportowania ładunków oraz własny dźwig. Jednostki mają zostać oddane do użytku w latach 2025-2026 i wyczarterowane do prac serwisowych na terenie morskich farm wiatrowych.

– Lotos Petrobaltic ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w działalności offshore i logistyce morskiej. Aktywnie działamy również w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, prowadząc badania geotechniczne. Naszą ambicją jest zwiększenie zaangażowania w tym obszarze. Podpisana umowa pozwoli nam zdobyć dodatkowe kompetencje w postaci świadczenia usług logistycznych przy serwisowaniu morskich elektrowni wiatrowych. To nie tylko ważny krok na drodze realizacji naszej strategii, ale także szansa dla całej gospodarki. Udział w tym procesie polskich przedsiębiorców przyczyni się do budowania ich pozycji w światowym łańcuchu wartości w segmencie morskiej energetyki wiatrowej – mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes spółki Lotos Petrobaltic.

Lotos Petrobaltic chce dywersyfikować działalność i wchodzi w offshore

Lotos Petrobaltic nawiązał współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu już wcześniej, bo w 2021 roku obie firmy wspólnie przystąpiły do budowy i czarteru jednostek serwisowych. W wyniku tej współpracy osiągnięto porozumienie w zakresie sposobu finansowania floty takich specjalistycznych statków.

– Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskiego przemysłu w trzech podstawowych obszarach: restrukturyzacji, rozwoju technologii innowacyjnych oraz transformacji energetycznej – mówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. - Dzięki zaangażowaniu w tworzenie polskiej floty serwisowej nasza spółka zwiększy swój udział w budowie łańcucha dostaw dla nowo powstającego sektora energetycznego w Polsce – sektora morskiej energetyki wiatrowej – dodaje.

Lotos Petrobaltic, należący po przejęciu Lotosu do grupy Orlen, to jedyne polskie przedsiębiorstwo górnicze, zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego.

Firma chce się także dywersyfikować działalność i być obecna w rodzącej się branży morskiej energetyki wiatrowej. Zgodnie ze swoją strategią, Lotos Petrobaltic chce być armatorem wind offshore, wyspecjalizowanym w logistyce morskiej i serwisie infrastruktury podwodnej morskich farm wiatrowych. W ramach rozwoju spółki szczególnie istotne jest wypełnianie zobowiązań zawartych w porozumieniu sektorowym, którego jest sygnatariuszem, w zakresie udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw usług dla MEW.