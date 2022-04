Orlen chce wchodzić w OZE na Litwie

Litwa jest dla nas ważnym partnerem biznesowym. Zacieśniamy relacje, otwierając się na nowe możliwości współpracy - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Koncern oznajmił, że Grupa Orlen analizuje możliwość zainwestowania w farmy wiatrowe, w tym przy litewskiej rafinerii w Możejkach.

Rozmowy Daniela Obajtka na Litwie dotyczyły m.in. dalszego rozwoju rafinerii w Możejkach i planowanych przez koncern inwestycji w energetykę wiatrową, wodór, a także małą energetykę jądrową - przekazał koncern.

Grupa Orlen zamierza przystąpić do najbliższej aukcji na koncesję na morskie farmy wiatrowe o mocy 700 MW na litewskiej części Bałtyku.

Koncern ogłosił również, iż analizuje możliwość zainwestowania w lądowe farmy wiatrowe, które byłyby zlokalizowane przy rafinerii w Możejkach. Ich łączna moc mogłaby wynieść 57 MW.

Jak poinformował w poniedziałkowym komunikacie PKN Orlen, prezes tej spółki Daniel Obajtek podczas spotkania z premier Republiki Litwy Ingridą Šimonytė przedstawił strategiczne cele, których realizacja wzmocni gospodarki obu państw, a przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne tej części Europy.

"Rozmowy dotyczyły m.in. dalszego rozwoju rafinerii w Możejkach i planowanych przez koncern inwestycji w energetykę wiatrową, wodór, a także małą energetykę jądrową" - przekazał koncern. Jak podkreślono w informacji, "Grupa Orlen, zgodnie ze strategią, inwestuje w aktywa na Litwie, wzmacniając pozycję rynkową Orlen Lietuva", strategicznej spółki, która zarządza jedyną rafinerią w regionie bałtyckim, obecnie już w 100 proc. przerabiającą ropę spoza kierunku wschodniego.

"Litwa jest dla nas ważnym partnerem biznesowym. Zacieśniamy relacje, otwierając się na nowe możliwości współpracy. Trudne czasy, w których obecnie działamy, stanowią nie tylko wyzwanie, ale też dużą szansę dalszego rozwoju. Musimy ją w pełni wykorzystać. Dlatego budujemy silną, nowoczesną energetykę, opartą o czyste źródła" - powiedział prezes PKN Orlen, cytowany w komunikacie spółki.

Obajtek podkreślił przy tym, że koncern przygotowuje się do podjęcia decyzji w sprawie realizacji na Litwie ważnych z punktu widzenia całego regionu przedsięwzięć energetycznych. "Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną litewską. Energetyka to kolejne pole do współpracy, ponieważ zarówno dla Litwy, jak i Polski, bezpieczeństwo energetyczne stanowi priorytet" - zaznaczył prezes PKN Orlen.

Koncern przypomniał, że "jednym ze strategicznych kierunków rozwojowych, wyznaczających przyszłość Grupy Orlen, jest rozbudowa potencjału energetyki wiatrowej". W komunikacie zwrócono uwagę, iż Grupa Orlen już inwestuje w Polsce w lądowe farmy wiatrowe i jako pierwsza w kraju rozpocznie budowę elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Zapowiedziano jednocześnie, że "Grupa Orlen zamierza przystąpić do najbliższej aukcji na koncesję na morskie farmy wiatrowe o mocy 700 MW na litewskiej części Bałtyku".

Koncern ogłosił również, iż "analizuje możliwość zainwestowania w lądowe farmy wiatrowe, które byłyby zlokalizowane przy rafinerii w Możejkach". "Ich łączna moc mogłaby wynieść 57 MW. Obecnie koncern przygotowuje się do podjęcia decyzji w tej sprawie" - podał PKN Orlen.

Według niego, "w plany związane z rozwojem energetyki wiatrowej na Litwie wpisuje się też możliwość zainwestowania w produkcję zielonego wodoru".

Jednocześnie w informacji zaznaczono, że "koncern dostrzega także potencjał do rozwoju małej energetyki jądrowej, który zaprezentował stronie litewskiej". "Realizacja tych przedsięwzięć byłaby kolejnym krokiem w transformacji energetycznej Grupy Orlen i osiągnięcia przez nią neutralności emisyjnej do 2050 r., a jednocześnie wzmocniła bezpieczeństwo energetyczne Litwy" - ocenił PKN Orlen.

Grupa Orlen - jak zaznaczono w komunikacie "podejmuje już konkretne działania w tym kierunku" - należąca do spółki Orlen Lietuva rafineria w Możejkach, jedyna w krajach bałtyckim, w pełni zrezygnowała z dostaw rosyjskiej ropy naftowej i obecnie pozyskuje surowiec głównie z Morza Północnego, a także z Zatoki Perskiej i Afryki Zachodniej. "Dostawy ropy do Możejek odbywają się drogą morską przez Butyngę, gdzie znajduje się terminal ropy naftowej należący do Orlen Lietuva" - wyjaśnił PKN Orlen.

Koncern zapowiedział, że w litewskiej rafinerii w Możejkach, zgodnie z zapowiedziami, zamierza także zrealizować inwestycję w pogłębiony przerób ropy. "Będzie to największy w historii Grupy Orlen projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie, którego wartość szacowana jest na 641 mln euro. Jego realizacja zwiększy uzysk produktów wysokomarżowych o 12 proc., z obecnych niecałych 72 proc. do ponad 84 proc., a tym samym rentowność rafinerii" - podkreślono w informacji.

Nawiązując do tych planów inwestycyjnych, PKN Orlen podał, iż obecnie koncern jest na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę. "Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 r. i przyczyni się do wzrostu EBITDA Grupy Orlen nawet o ok. 68 mln euro rocznie" - oznajmił koncern.