Orlen chce zarabiać na niechcianym gazie

Emisje CO2 są potężnym problemem dla wielu branż przemysłowych. Jego rozwiązanie może stać się dochodowym biznesem. Okazję tę dostrzegł Orlen.

Orlen pracuje nad wprowadzeniem nowej usługi - sekwestracji, czyli magazynowania pod dnem morza niechcianego CO2 firm przemysłowych.

- To będzie bardzo dochodowy biznes już przy notowaniach uprawnień do emisji CO2 na poziomie powyżej 60 euro za tonę - przekonuje prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Ile tego typu usługa może kosztować? - Wyznacznikiem będzie tu końcowy koszt opodatkowania emisji - mówi Marek Woszczyk, prezes PGNiG Upstream Norway, norweskiej spółki Orlenu, która realizować będzie projekt Polaris, składowania CO2 pod dnem Morza Barentsa.

Sprostanie ambicjom klimatycznym wymusza konieczność redukcji emisji CO2. Wysokoemisyjne branże, takie jakie przemysł cementowy, nawozowy, hutniczy czy rafineryjny, nie są w stanie wyeliminować tego niechcianego gazu ze swoich biznesów, co wiąże się z wysokimi kosztami nabywania praw do emisji.

Co zatem zrobić z niechcianym CO2? Okazuje się, że rozwiązanie problemu niechcianego gazu może stać się dochodowym interesem, a tę okazję dostrzegł już Orlen, który - jako jeden z pierwszych - postanowił wejść w biznes tzw. zarządzania przemysłowymi emisjami CO2.

Rodzi się nowy biznes zarządzania przemysłowymi emisjami CO2

Jak informował portal WNP.PL, polski koncern mocno pracuje nad technologią CCS (z ang. carbon capture and storage - czyli wychwytywanie i magazynowanie CO2).

Wyłapywanie i magazynowanie dwutlenku węgla w głębokich formacjach geologicznych ma pomóc Orlenowi w rozwiązaniu problemu redukcji emisji, powstających w jego biznesie - w produkcji rafineryjnej czy petrochemicznej. Ale polski koncern idzie też o krok dalej i chce oferować tego typu usługę także podmiotom zewnętrznym, innym firmom przemysłowym, które borykają się z problemem emisji.

Dziś ceny te utrzymują się znacznie powyżej 80 euro i, zdaniem analityków, uprawnienia do emisji będą tylko drożeć.

Orlen zmagazynuje pod dnem morza niechciany CO2 firm przemysłowych i na tym zarobi

Jak zatem Orlen chce zarabiać na niechcianym gazie?

Tu odpowiedzią jest technologia CCS, czyli wychwytywania CO2 i magazynowania go w odpowiednich do tego miejscach. Z samym wychwytem nie ma problemu. Odpowiednie technologie są dostępne, większość dużych emitentów pracuje nad własnymi tego typu projektami, tak jak chociażby działające cementownie.

W Polsce planowane są dwa tego typu projekty. Pełnowymiarową instalację CCS z całkowitym wychwyceniem emisji CO2 w Cementowni Kujawy chce wybudować Lafarge. Druga ma powstać w Cementowni Górażdże, z tym że koncern HeidelbergCement i powiązana z nim kapitałowo Grupa Górażdże chcą tam postawić pilotażową instalację CCUS (z ang. Carbon Capture, Utilization and Storage, czyli wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2).

Również Orlen pracuje nad wychwytem emisji z własnych procesów produkcyjnych. Koncern jest obecnie na etapie zakupu licencji na technologie wychwytu CO2 i projektu bazowego.

Jednak sam wychwyt to za mało, trzeba się jeszcze skutecznie pozbyć niechcianego CO2. I tu właśnie wkracza Orlen, który pracuje nad zupełnie nową usługą carbon management, czyli zarządzania przemysłowymi emisjami CO2, polegającą na sekwestracji, czyli magazynowaniu dwutlenku węgla w głębokich formacjach geologicznych. Mogą to być np. wyeksploatowane złoża – zarówno lądowe, jak i morskie, albo specyficzne struktury geologiczne, nazywane aquiferami.

Doświadczenia z Norwegii pozwolą rozwinąć nowy biznes też na Bałtyku

Na razie Orlen skupia się na projektach offshore, czyli morskich. Polski koncern właśnie podpisał list intencyjny z norweskim Horizont Energi, właścicielem koncesji na złożu Polaris na Morzu Barentsa, które ma stać się miejscem magazynowania CO2.

- To inwestycja do 1 mld dol., czyli ponad 4 mld zł - mówił podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Umowa docelowa ma zostać podpisana w październiku. Finalna decyzja inwestycyjna planowana jest na 2024 rok, a początek komercyjnej działalności w 2028 roku.

Przy norweskim projekcie CCS zarobić będą mogły także inne polskie firmy

Orlen po finalizacji umowy będzie operatorem całego projektu, na którym wykonano już odwiert potwierdzający możliwość bezpiecznego zatłaczania CO2.

- To szansa na zwiększenie polskiego komponentu gospodarczego - mówi Marek Woszczyk, prezes PGNiG Upstream Norway, norweskiej spółki z Grupy Orlen, która będzie realizować cały projekt.

Jak tłumaczył, to operator ma inicjujący głos w konsorcjum, nadaje ton jego pracom i… ma większy wpływ na to, jakie firmy będą zatrudniane do realizacji poszczególnych prac.

- Jako firma należąca do grupy Orlen możemy zadbać o wykorzystanie własnych zasobów do realizacji tego przedsięwzięcia - dodaje Marek Woszczyk.

To może być szansa dla takich firm z grupy Orlen, jak Exalo Drilling czy Petrobaltic, które mają doświadczenie w zatłaczaniu ze swojej dotychczasowej działalności.

Polaris ma pojemność szacowaną na 100 mln ton CO2 i roczną zdolność zatłaczania na poziomie 4-8 mln ton, z czego Orlenowi przypadłaby połowa.

Swoją część Horisont Energi zamierza wykorzystać do zatłaczania CO2 powstałego w procesie produkcji amoniaku z gazu ziemnego. Firma planuje zbudować taką fabrykę na północy Norwegii.

Tym samym projekt zatłaczania CO2 do złoża Polaris, do którego przystępuje Orlen, będzie miał zapewniony popyt na oferowaną usługę. Pozostałą część pojemności polski koncern będzie mógł zaoferować zewnętrznym odbiorcom przemysłowym. Ze względów logistycznych, będą to przede wszystkim firmy działające w Norwegii, bo transport dwutlenku węgla na duże odległości po prostu nie będzie opłacalny.

Orlen planuje też budowę terminala w Gdańsku do przeładunku CO2

I ostatniego elementu tej układanki, czyli transportu CO2 z miejsca wychwytu do miejsca składowania. Tym jednak Orlen nie zamierza się na razie zajmować, a zlecać tego typu usługę zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom.

- Nie mamy ambicji, żeby oferować kompleksową usługę CCS. Na rynku są doświadczone firmy i liczymy na współpracę z operatorem wyspecjalizowanym w transporcie tego typu mediów jak CO2 - mówi dyrektor Biura Programu CCS w Orlenie Agnieszka Baran.

Jak wskazuje, Orlen skupia się wyłącznie na sekwestracji, czyli magazynowaniu CO2. Jedynym projektem z obszaru logistyki, w który koncern jest obecnie zaangażowany, jest projekt ECO2CEE, czyli budowy w Gdańsku terminala, z którego CO2 będzie przeładowywany na statki dostarczające go do miejsc składowania.

- Projekt prowadzimy z firmą Lafarge Cement i trafił on już na V listę PCI (Projektów o znaczeniu wspólnotowym), a obecnie ubiega się o wpisanie na VI listę PCI - mówi Agnieszka Baran.

W ten sposób Orlen buduje swój biznes zarządzania emisjami CO2. Będzie odbierał niechciany gaz i przechowywał go pod dnem morza i to nie tylko Morza Barentsa, bo Orlen przede wszystkim chce rozwijać projekty sekwestracji na Bałtyku, co pozwoli oferować nową usługę klientom z Polski. Sam Orlen będzie też mógł w ten sposób radzić sobie z własnymi emisjami. Wychwycony CO2 w rafinerii w Płocku będzie transportowany Wisłą do Gdańska, skąd trafiać będzie do miejsc magazynowania pod dnem Bałtyku.

Rozwojowi tego typu projektów pomoże też niedawna zmiana Prawa geologicznego i górniczego, które do tej pory nie pozwalało na rozwój na Bałtyku komercyjnych projektów CCS. Podpisana 1 września br. nowelizacja umożliwia już składowanie CO2 w górotworze, zarówno w obszarach morskich, jak i lądowych i to w dodatku na zasadach komercyjnych.

Usługę zarządzania przemysłowymi emisjami CO2 wyceni rynek

Norweski projekt jest przy tym okazją do zebrania cennych doświadczeń, gdyż kraj ten jest jednym z liderów technologii CCS. Pierwszy w Europie komercyjny projekt sekwestracji CO2 ma uruchomić już w przyszłym roku norweski koncern Equinor. To projekt Northern Lights. Drugim ma szansę być Polaris, którego operatorem i udziałowcem ma zostać Orlen.

Ile tego typu usługa będzie kosztować? Jak zapewnia prezes Orlen Daniel Obajtek, usługa sekwestracji CO2 przy obecnych cenach uprawnień do emisji już jest bardzo opłacalna. Jednak tak naprawdę wyceni ją dopiero rynek i to, ile przemysłowi klienci, emitenci CO2, będą w stanie zapłacić za tego typu usługę. Alternatywą dla nich będzie koszt uprawnień do emisji.

- Tym samym przy wycenianiu tej usługi wyznacznikiem będzie końcowy koszt opodatkowania emisji - podsumowuje Marek Woszczyk, prezes PGNiG Upstream Norway.

Nie ma obaw o bezpieczeństwo w przypadku technologii CCS. We wtłaczaniu mamy doświadczenie

Na koniec pozostaje pytanie, czy cały ten biznes jest bezpieczny, dla środowiska, lokalnych społeczności? Pamiętajmy bowiem, że technologia zakłada magazynowanie CO2 także na lądzie.

Nasi rozmówcy liczą się z tym, że trzeba będzie przekonać opinię publiczną do tej technologii, tak samo jak do małych reaktorów modułowych SMR. Jednak w przypadku sekwestracji nie ma obaw o bezpieczeństwo.

Wybrane do magazynowania struktury są przed rozpoczęciem zatłaczania szczegółowo badane. Poza tym, mają to być wyeksploatowane złoża, w których spoczywały już węglowodory. Pozostaje jedynie zabezpieczenie i bieżące monitorowania miejsca, w którym wtłaczany pod ziemię będzie CO2 pod kontem ewentualnych wycieków.

Obowiązek te - podobnie, jak w przypadku eksploatacji złóż ropy czy gazu - będzie spoczywał na jego operatorze.