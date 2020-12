Orlen, Energa i PGNiG zbudują elektrownię gazową w Ostrołęce

Po tym, jak Enea ogłosiła wycofanie się z projektu budowy bloku energetycznego w Ostrołęce, Grupa Orlen pozyskała nowego partnera do realizacji tej inwestycji. Zostanie nim PGNiG. - Pozyskanie partnera do budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce to kolejny krok przybliżający nas do rozpoczęcia tej ważnej inwestycji - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Podpisana trójstronna umowa gwarantuje Orlenowi i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51 proc. PGNiG obejmie 49 proc. udziałów.

We wtorek Rada Nadzorcza Enei zdecydowała o rezygnacji spółki z zaangażowania kapitałowego w budowę bloku gazowego w ramach Projektu Ostrołęka C.

PKN Orlen i PGNiG zawarły też aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje dostawy gazu do końca 2027 r. (z opcją przedłużenia do końca 2028 r.) dla instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce.



Kolejny ważny krok w drodze do realizacji bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Inwestycję zrealizujemy wspólnie z @GK_PGNiG, a Grupa @PKN_ORLEN obejmie w niej 51% udziałów. Nowoczesne, niskoemisyjne aktywa gazowe to ważne wsparcie dla #OZE będących fundamentem strategii #ORLEN2030 — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 22, 2020

Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie koncernu, w ramach budowy elektrowni w Ostrołęce w technologii gazowej powołana zostanie nowa spółka. Ma ona powstać do 30 czerwca 2021 r. po spełnieniu wszystkich przesłanek umożliwiających jej utworzenie, w tym pozyskaniu zgody odpowiednich organów antymonopolowych.

- Dzięki pozyskaniu PGNiG jako partnera do projektu w Ostrołęce, mającego mocną pozycję na rynku gazu ziemnego, wchodzimy w kolejny etap inwestycji, przybliżając się do jej skutecznej realizacji - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W ocenie prezesa PGNiG Pawła Majewskiego użycie w Ostrołęce gazu, zamiast węgla, zminimalizuje przedostawanie się do powietrza niebezpiecznych dla zdrowia pyłów i wydatnie zmniejszy poziom emisji gazów cieplarnianych.



- Współpraca PKN Orlen z PGNiG wnosi pozytywny impuls do transformacji polskiej energetyki w oparciu o niskoemisyjne paliwo przejściowe, jakim jest gaz ziemny – podkreślił Paweł Majewski. – Dla PGNiG to pewny i wieloletni odbiorca dużych wolumenów gazu, którego użycie w Ostrołęce, zamiast węgla, zminimalizuje przedostawanie się do powietrza niebezpiecznych dla zdrowia pyłów i wydatnie zmniejszy poziom emisji gazów cieplarnianych – dodał.