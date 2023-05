Orlen gwarantuje bezpieczeństwo całemu regionowi

PKN Orlen stworzył koncern multienergetyczny, przejmując Grupę Energa, Grupę Lotos i PGNiG, aby przeprowadzić w Polsce transformację energetyczną - podkreślił w czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen, który był w czwartek gościem Sygnałów Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia, podkreślił, że od kilku lat podejmowano działania umożliwiające dostosowanie się do przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce. - Dlatego robiliśmy proces łączenia spółek, dlatego przejmowaliśmy Lotos, PGNiG, Energę - dodał.

Odpowiedni poziom przychodów umożliwia Orlenowi transformację

Obajtek, odnosząc się do kosztów związanych z niezbędnymi inwestycjami, zwrócił uwagę, że "transformacja paliwowo-energetyczna to nie są miliony, to są miliardy". - I przez to, że mamy odpowiedni poziom przychodów, odpowiednią ekspozycję na rynkach europejskich, mamy możliwość przeprowadzenia transformacji - ocenił prezes PKN Orlen.

Jak przypomniał Obajtek, w zaktualizowanej na początku roku strategii Grupy Orlen do 2030 r. zapisano 320 mld zł na inwestycje, które będą związane z transformacją energetyczną. Dodał, iż w tym roku wielkość tych nakładów wyniesie 36 mld zł.

Prezes PKN Orlen zaznaczył przy tym, że koncern realizuje szereg bardzo dużych przedsięwzięć np. w zakresie wodoru, paliw syntetycznych czy biododatków. Wspomniał w tym kontekście, iż przyspieszone zostały m.in. prace nad wdrożeniem - o dwa lata wcześniej - benzyny E10 z domieszką alkoholu, która ma zastąpić obecną benzynę Pb95. Ostatnio informowano, że nowe paliwo ma być produkowane od stycznia 2024 r.

- Stworzyliśmy duży koncern, który stabilizuje sytuację paliwowo-gazowo-energetyczną. I dzięki temu, i dzięki działaniom rządu, mamy jedne z najniższych cen w Europie. Ja wiem, że jest drogo, ale to nie jest spowodowane z naszej winy. To jest spowodowane kryzysem. Wcześniej covid. Teraz sytuacja wojenna. Jesteśmy krajem, który graniczy z krajem, który został napadnięty brutalnie. I tak naprawdę robimy wszystko, żeby tę sytuację stabilizować i Polacy to widzą - oświadczył Obajtek.

Jak zaznaczył prezes PKN Orlen, koncern prowadzi też inwestycje związane z rozwojem swojej sieci stacji paliw, w tym na rynkach zagranicznych. Inwestuje również w segment rafinerii oraz petrochemii. Dodał, że w ramach rozwoju i modernizacji części petrochemicznej w zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku realizowana jest obecnie "największa w Europie inwestycja" w tej branży - budowa kompleksu Olefiny III.

Rozwój energetyki jądrowej opartej na SMR-ach ważną częścią strategii PKN Orlen

- Dzięki tym wszystkim połączeniom, akwizycjom, inwestycjom dziś jesteśmy w "oil and gas"w Europie koncernem dziesiątym tak naprawdę. To jest właśnie marka Polski. Nie tylko utrzymujemy dużą działalność w Polsce, ale w całym regionie. Gwarantujemy tak naprawdę bezpieczeństwo całemu regionowi - stwierdził Obajtek.

Dodał jednocześnie, że ważną częścią strategii płockiego koncernu jest rozwój energetyki jądrowej opartej na małych reaktorach SMR. Przypomniał, że koncern podał w ostatnim czasie siedem lokalizacji tych obiektów w Polsce. Niedawno informowano, że pierwsza elektrownia wyposażona w zaawansowany model małego reaktora jądrowego BWRX-300 ma zostać uruchomiona w Polsce w 2029 r.

- Musimy budować źródła zeroemisyjne i to robi Orlen: offshore, onshore, fotowoltaika. Tu bardzo mocne mamy inwestycje. Ale również musimy patrzeć na źródła zero emisyjne pracujące w podstawie, a takimi źródłami są SMR-y. To jest tania energia i jeszcze produktem ubocznym jest ciepło, więc to jest tanie ogrzewanie miast. I musimy iść w taki rodzaj inwestycji - oświadczył Obajtek.

Prezes PKN Orlen, odnosząc się do segmentu paliw kopalnych, przypomniał, że strategia koncernu do 2030 r. zakłada zwiększenie wydobycia do 12 mld metrów sześć. gazu. - I to wydobycie będziemy zwiększać w Norwegii i w Polsce - zapowiedział. Przypomniał o niedawnym połączeniu dwóch podmiotów działających w Norwegii, gdy PGNiG Upstream Norway przejął aktywa wydobywcze Lotos Exploration and Production Norge, drugiej norweskiej spółki Grupy Orlen.

Obajtek podkreślił, że aby realizować inwestycje, koncern musi zarabiać. Zapewnił jednocześnie, że Orlen nie ma nadmiarowych zysków.