Orlen i najbogatszy Polak biorą się za reaktory jądrowe. Umowa już wkrótce

PKN Orlen jest bliski zawarcia porozumienia z grupą Synthos w sprawie rozwoju małych reaktorów jądrowych. O ile porozumienie może zostać zawarte jeszcze w czerwcu 2021 r., to do budowy małych reaktorów droga jest jeszcze daleka, bo liczona w latach.

Reaktor do produkcji wodoru

Morska energetyka wiatrowa w planach

Projekt bazuje na licencjonowanym przez amerykańskiego regulatora NRC reaktorze ESBWR o mocy 1500 MWe i jest jego uproszczoną wersją.GEH przewiduje, że dzięki znacznemu uproszczeniu projektu, reaktor BWRX-300 będzie wymagał znacznie mniejszych kosztów kapitałowych w przeliczeniu na MW niż inne projekty małych reaktorów modułowych (SMR) chłodzonych wodą lub istniejące projekty dużych reaktorów jądrowych.GE Hitachi Nuclear Energy przekonuje, że koszt produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez BWRX-300 będzie porównywalny z kosztami elektrowni gazowych oraz źródeł odnawialnych.Jednocześnie reaktor ma gwarantować stabilność wytwarzania energii nieosiągalną dla OZE. To sprawia, że reaktor modułowy stanowi rozwiązanie do zaopatrzenia w energię zakładów przemysłowych, a także dostarczania ciepła systemowego do miejskich sieci ciepłowniczych.BWRX-300 jest obecnie przedmiotem analiz organów dozoru jądrowego nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Kanadzie.Grupa Synthos rozgląda się także za innymi małymi reaktorami. Niedawno Synthos Green Energy podpisała umowę o współpracy z Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) z siedzibą w USA.W ramach tej umowy, Synthos Green Energy oraz Ultra Safe Nuclear Corporation ocenią zdolność instalacji mikromodułowego reaktora (MMR) do wytwarzania wodoru, ciepła i energii do wykorzystania w zakładach produkcyjnych firmy w Polsce i innych krajach UE, a także do szerszego użytku komercyjnego przez inne zakłady produkcyjne w regionie.Synthos Green Energy oraz Ultra Safe Nuclear Corporation już wspólnie wystąpiły do polskiego Ministerstwa Rozwoju o dofinansowanie projektu z programu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) dedykowanego dla projektów z zakresu łańcucha wartości technologii i systemów wodorowych.Celem wspólnego projektu jest opracowanie efektywnego ekonomicznie, bezemisyjnego, wysokotemperaturowego źródła ciepła i energii do produkcji wodoru na skalę przemysłową. Oczekuje się, że sprawność układu kogeneracyjnego w tym procesie wyniesie około 80-85 proc., co kilkukrotnie przewyższa sprawność odnawialnych źródeł energii w procesie elektrolizy (25-30 proc.).Pierwszy, demonstracyjny reaktor MMR ma powstać w zakładzie Chalk River w Canadian Nuclear Laboratories, przy wsparciu największego kanadyjskiego operatora jądrowego - Ontario Power Generation.W Kanadzie MMR jest przeznaczony do zastosowań poza siecią energetyczną i zastosowań przemysłowych, dostarczając ciepło i czystą energię po niższych kosztach.W połowie października 2020 r. Synthos i szwedzka grupa Vattenfall podpisały protokół ustaleń w celu zbadania możliwości współpracy w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i krajach bałtyckich.W grudniu 2020 r. Synthos i Vattenfall złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o wydanie zgody na powołanie wspólnego przedsiębiorstwa. Nowa firma ma zajmować się budową morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Decyzji UOKiK w tej sprawie jeszcze nie ma.