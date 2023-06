Orlen i Ontario podpisali list intencyjny. Wspólnie będą wdrażać mały atom w Europie

Kanadyjski koncern Ontario Power Generation (OPG) i jego spółki zależne podpisały w Darlington pod Toronto w Kanadzie list intencyjny z firmą Orlen Synthos Green Energy (OSGE) o współpracy przy wdrażaniu i eksploatacji małych reaktorów modułowych (SMR) w Europie.

Orlen Synthos Green Energy i Ontario Power Generation podpisały list intencyjny ws. SMR w Europie. Podpisanie listu miało miejsce podczas wizyty w Kanadzie premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu odwiedził tam plac budowy pierwszego na świecie reaktora BWRX-300, którego uruchomienie planuje także Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Ontario Power Generation (OPG) to największy operator elektrowni jądrowych w Kanadzie i firma, która jako pierwsza na świecie zdecydowała o wyborze technologii BWRX-300. Jest własnością rządu kanadyjskiej prowincji Ontario, który zaakceptował cały projekt i jest propagatorem rozwoju SMR-ów.

List intencyjny - jak podał OSGE - ma na celu zawarcie umów na mocy których OPG i jej spółki zależne będą współpracować z OSGE przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych w Polsce i w innych częściach Europy w zakresie działań związanych w szczególności z rozwojem, eksploatacją i konserwacją SMR-ów, ale także w szkoleniu operatorów oraz procesie uruchamiania elektrowni jądrowej. Współpraca obejmie również wsparcie regulacyjne.

Prezes OSGE Rafał Kasprów poinformował, że dla jego spółki OPG jest "kluczowym partnerem".

"Doceniamy doświadczenie firmy w branży jądrowej, a także jej doskonałe przygotowanie i determinację przy wdrożeniu pierwszego BWRX-300 na świecie. Już korzystamy z doświadczeń projektu w Darlington i bardzo cieszymy się, że możemy także wykorzystać wiedzę i wsparcie organizacji do sprawniejszego wdrożenia reaktorów BWRX-300 w Polsce" - powiedział.

Wspólna praca nad budową operatora dla floty BWRX-300 to kolejny krok

"Wspólna praca nad budową operatora dla floty BWRX-300 dla Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii to kolejny krok. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z tak renomowanym partnerem" - dodał Kasprów.

OSGE i OPG w ostatnim czasie razem z Tennessee Valley Authority (TVA) i GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały umowę o współpracy i wsparciu finansowym mającym na celu przyspieszenie wdrożenia małego reaktora modułowego GEH BWRX-300. W ramach tej umowy cztery firmy inwestują w rozwój standardowego projektu kompletnej elektrowni z reaktorem BWRX-300 i szczegółowego projektu kluczowych komponentów. Będzie on do wykorzystania w wielu projektach, co przyspieszy ich realizację oraz obniży koszty.

Pierwszy reaktor BWRX-300 powstaje w Darlington, na przedmieściach Toronto w kanadyjskiej prowincji Ontario, a budowa ma zostać ukończona w 2028 roku. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. Dla OSGE to projekt referencyjny, dlatego firma współpracuje z grupą OPG. Polska firma i spółka zależna OPG, Laurentis Energy Partners, mają umowę Master Services Agreement wspierającą realizację projektu budowy floty reaktorów SMR w Polsce.

Ontario posiada silny łańcuch dostaw dla energetyki jądrowej

"Ontario posiada silny łańcuch dostaw dla energetyki jądrowej, w efekcie jesteśmy dobrze przygotowani, aby pomóc innym zwiększyć ich bezpieczeństwo energetyczne i osiągnąć cele związane ze zmianami klimatycznymi" - dodał.

Oprócz współpracy z OSGE i TVA, OPG podpisało z czeską spółką ČEZ wstępne porozumienie o współpracy w celu przyspieszenia wdrożenia reaktorów SMR w tym kraju. OPG ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi, złożonymi projektami w segmencie energetyki jądrowej - aktualnie finalizuje modernizację dwóch bloków typu CANDU w elektrowni jądrowej Darlington. Proces modernizacji przeprowadzony został zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu. Sama elektrownia mieści się w odległości 3 km od miasta Oshawa, które zamieszkuje 150 tys. osób.

OSGE planuje budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, przy czym pierwsza jednostka będzie gotowa przed końcem tej dekady. W kwietniu OSGE wskazała siedem lokalizacji z krótkiej listy do dalszych badań pod kątem budowy reaktorów SMR. Z kolei 23 maja spółka otrzymała od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) pozytywną opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300. Jest to element procesu przedlicencyjnego.