Orlen i Synthos bliżej budowy reaktorów jądrowych. Jest kluczowa opinia

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał ogólną opinię o wybranych założeniach technicznych dla reaktora BWRX-300 - poinformowała Agencja we wtorek, 23 maja. Opinia to odpowiedź na wniosek Orlen Synthos Green Energy, który został złożony do Agencji w ubiegłym roku.

Pierwsza w Polsce ogólna opinia została wydana przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) dla reaktora SMR BWRX-300.

W dokumencie otrzymanym przez Orlen Synthos Green Energy (OSGE) polski urząd dozoru jądrowego stwierdza prawidłowość przyjętych założeń projektowych BWRX-300 zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego.

Opinia PAA to ważny element w całym procesie przygotowania projektu kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300 od GE Hitachi, który powstaje już w Stanach Zjednoczonych.

Ważny krok do budowy w Polsce pierwszych modułowych elektrowni jądrowych

Ogólna opinia ma na celu ustalenie, czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne spełniają wymogi bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikające z przepisów polskiego prawa. W wydanej 23 maja 2023 roku opinii prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) stwierdzono, że założenia przyjęte przy projektowaniu technologii są prawidłowe oraz spełniają wymagania ustawy - Prawo atomowe oraz wybranych rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Wnioski przedstawione przez PAA zostaną wykorzystane przy pracach nad szczegółowym projektem dla reaktorów GE Hitachi (GEH), które będą budowane w Polsce.

- Uzyskana przez Orlen Synthos Green Energy (OSGE) ogólna opinia dotycząca reaktora BWRX-300 to ważny, pierwszy krok na drodze do przeprowadzenia prac licencyjnych umożliwiających budowę modułowych elektrowni jądrowych firmy GEH w Polsce - mówi Rafał Kasprów, prezes zarządu OSGE.

- Warto zwrócić uwagę na fakt, że w związku z zawartym w marcu w Waszyngtonie porozumieniem technologicznym w USA powstaje projekt kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300 obejmujący wyspę nuklearną łącznie z reaktorem. Projekt będzie uwzględniać wszystkie wymogi regulacyjne i standardy techniczne wymagane polskim prawem - zauważył Rafał Kasprów.

W ramach przygotowania opinii PAA analizowała takie aspekty technologii BWRX-300, jak identyfikacja zagrożeń oraz ochrona reaktora przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymagania dotyczące sterowni reaktora, systemy obudowy bezpieczeństwa i klasyfikację systemów bezpieczeństwa, wymagania dotyczące projektu rdzenia reaktora, systemy elektryczne.

Analizowano także m.in. rozwiązania z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i ochrony radiologicznej. Łącznie OSGE złożyło dokumentację obejmującą trzynaście obszarów tematycznych.

Jedno założenie techniczne wymaga ponownej oceny

W komunikacie Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że „w wydanej opinii prezes PAA wskazał założenia techniczne technologii reaktora BWRX-300 zgodne z krajowymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego, które wynikają z ustawy – Prawo atomowe i rozporządzeń towarzyszących. Chodzi m.in. o zastosowanie w projekcie reaktora zwielokrotnionych systemów bezpieczeństwa, które będą działały niezależnie od siebie, czy planowanego zastosowania pierwotnej i wtórnej obudowy bezpieczeństwa”.

PAA stwierdziło także, że ocena części przedłożonej dokumentacji pod kątem spełnienia szczegółowych wymagań będzie możliwa po dostarczeniu przez inwestora szczegółowych danych. Wśród kilkunastu analizowanych obszarów dotyczących technologii BWRX-300, prezes PAA wskazał jedno założenie techniczne wymagające ponownej oceny. Nie dotyczy to jednak projektu samego reaktora i w ocenie OSGE dostosowanie dokumentacji nie powinno stanowić problemu.

- BWRX-300 jest pierwszą technologią SMR, która otrzymała ogólną opinię w ramach rygorystycznego procesu przedlicencyjnego PAA. Jest to ważnym krokiem we wdrażaniu tej technologii we współpracy z OSGE. GEH i OSGE będą kontynuować dialog z PAA w celu oceny lokalnych wymagań i z niecierpliwością czekajmy na kolejne etapy procesu regulacyjnego - mówi Sean Sexstone, wiceprezes wykonawczy ds. zaawansowanej energetyki jądrowej w GEH.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez PKN Orlen i Synthos Green Energy. Misją OSGE jest zbudowanie floty reaktorów BWRX-300 od amerykańsko-japońskiej firmy GE-Hitachi Nuclear Energy.