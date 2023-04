Orlen i Synthos podadzą lokalizacje nowych elektrowni. Może powstać nawet 79 reaktorów

Na początku tygodnia ma zostać podanych więcej szczegółów planu rozwoju małego atomu (tzw. SMR-ów) w projekcie realizowanym przez Orlen Synthos Green Energy. Spodziewane jest wskazanie pierwszych lokalizacji.

Według nieoficjalnych informacji wkrótce ma zostać podanych więcej szczegółów planu rozwoju małego atomu w projekcie realizowanym przez Orlen Synthos Green Energy (OSGE), czyli spółkę Synthosu i Orlenu.

Pod publicystycznym określeniem „mały atom” kryje się projekt budowy małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR- Small Modular Reactors).

Marzec 2023 przyniósł ważne decyzje dla planów Orlen Synthos Green Energy

Spodziewane jest, że Orlen, czy OSGE, ogłosi lokalizacje pierwszych SMR-ów. Sam fakt ogłoszenia wkrótce takich lokalizacji nie byłby wielką niespodzianką.

Po pierwsze dlatego, że Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen w lutym 2023 zapowiadał, że w kwietniu ma zostać podanych 25 lokalizacji, gdzie powstanie około 79 reaktorów SMR BWRX-300W GE Hitachi.

A po drugie dlatego, że marzec 2023 przyniósł ważne decyzje dla planów OSGE, co tym bardziej uprawdopodabnia podanie planowanych lokalizacji SMR-ów.

W marcu 2023 Komisja Europejska, w ramach kontroli łączenia przedsiębiorstw, można powiedzieć, że zgodziła się na utworzenie spółki PKN Orlen i Synthos Green Energy, czyli OSGE, nie wnosząc sprzeciwu.

Także w marcu 2023 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Orlen Synthos Green Energy podpisały umowę, która, jak podano, w ramach inwestycji kapitałowej, ma doprowadzić do przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktorów typu BWRX-300 GE Hitachi.

Ambitny plan nawet na 10 tys. MW w SMR-ach w latach 2029-2036

NFOŚIGW podał, że przedsięwzięcie przewidziane w wyżej wskazanej umowie zakłada, że w latach 2029-2036 w Polsce powstanie system elektrowni SMR o łącznej mocy około 10 tys. MWe, przy czym każda mała siłownia jądrowa składać się będzie z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej 300 MWe i mocy cieplnej 870 MWt.

Podano też wówczas, ze wstępnie planuje się budowę elektrowni SMR w 10 wytypowanych lokalizacjach. Wskazano też, że elektrownia jądrowa SMR może być zbudowana w ciągu 24-36 miesięcy.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington.