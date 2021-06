Orlen i Synthos podpisały umowę ws. atomu

Przedstawiciele PKN Orlen i spółki Synthos Green Energy 29 czerwca 2021 r. podpisali umowę zakładającą wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych. Strony podkreślają, że inwestycje w małe reaktory nie stoją w sprzeczności z programem polskiej energetyki jądrowej.

Mały i tani

A co na to Polityka energetyczna?

Propozycję zakresu wniosku spółka Synthos Green Energ przygotowała we współpracy z fińską grupą Fortum Power and Heat Oy, największym amerykańskim operatorem elektrowni atomowych Exelon Generation oraz dostawcą technologii GEH.Opinia ogólna, o którą będzie ubiegać się Synthos Green Energy, zdefiniowana jest w ustawie Prawo atomowe (art. 39b) i stanowi pierwszy krok w rozpoczęciu procedury poprzedzającej proces regulacyjny dotyczący planowanej budowy elektrowni atomowej w Polsce.BWRX-300 to mały reaktor modułowy (Small Modular Reactor) o mocy 300 MWe i 870 MWt. Jego twórcą jest firma GEH, dysponująca jednym z największych na świecie doświadczeń w projektowaniu reaktorów jądrowych.Projekt bazuje na licencjonowanym przez amerykańskiego regulatora NRC reaktorze ESBWR o mocy 1500 MWe i jest jego uproszczoną wersją.GEH przewiduje, że dzięki znacznemu uproszczeniu projektu, reaktor BWRX-300 będzie wymagał znacznie mniejszych kosztów kapitałowych w przeliczeniu na MW niż inne projekty małych reaktorów modułowych (SMR) chłodzonych wodą lub istniejące projekty dużych reaktorów jądrowych.GE Hitachi Nuclear Energy przekonuje, że koszt produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez BWRX-300 będzie porównywalny z kosztami elektrowni gazowych oraz źródeł odnawialnych.Jednocześnie reaktor ma gwarantować stabilność wytwarzania energii nieosiągalną dla OZE. To sprawia, że reaktor modułowy stanowi rozwiązanie do zaopatrzenia w energię zakładów przemysłowych, a także dostarczania ciepła systemowego do miejskich sieci ciepłowniczych.BWRX-300 jest obecnie przedmiotem analiz organów dozoru jądrowego nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Kanadzie.W Polityce energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez rząd w lutym 2021 r. założono, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok jądrowy o mocy 1-1,6 GW, kolejne będą uruchamianeco 2-3 lata – cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków do 2043 r. W tych blokach mają być reaktory generacji III i III+ o mocy ok. 1000-1600 MW każdy. Polityka energetyczna nie wyklucza jednak innych technologii jądrowych.Jak zapisano w PEP2040, w długiej perspektywie może pojawić się możliwość wykorzystania małych reaktorów jądrowych w ciepłownictwie systemowym i przemyśle (ciepło technologiczne), dlatego należy śledzić rozwój tej koncepcji i innych nowych technologii jądrowych.Jak podkreślono, ich ewentualne zastosowanie będzie wymagało uzyskania doświadczeń eksploatacyjnych z instalacji prototypowych, które zostaną uruchomione w innych krajach i które potwierdzą bezawaryjność i efektywność tego typu reaktorów.