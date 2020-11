Orlen, Lotos i Energa chcą budować blok gazowo-parowy

PKN Orlen rozważa budowę nowej elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku we współpracy z Energą z Grupy Orlen i Grupą Lotos. Inwestycja mogłaby zostać ukończona do lipca 2026 r.

Według komunikatu Orlenu znaczenie źródeł nisko i zeroemisyjnych będzie rosło w związku z restrykcyjną polityką klimatyczną na świecie. To długofalowy proces, który oznacza stopniowe zmiany w miksie wytwarzania, w którym coraz większą rolę będą odgrywały nowe źródła niskoemisyjne oraz źródła regulacyjne, a w przyszłości duże magazyny energii.„Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2040 r. segment energetyki oparty na gazie będzie rósł w tempie 1,4 proc. rocznie” – podkreśla Orlen w komunikacie, zaznaczając, że wskazuje to na niewątpliwą potrzebę wykorzystania źródeł gazowych w niektórych obszarach geograficznych.Czytaj także: Trudny okres dla branży rafineryjnej, ale Orlen jest zadowolony z wyników Obecnie w Polsce średnia emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do funkcjonujących bloków węglowych. Po uwzględnieniu obecnych i prognozowanych cen gazu, emisji i węgla, Orlen ocenia, że technologia oparta o gaz ziemny pozwala wytwarzać energię taniej niż rozwiązania bazujące na węglu kamiennym.„Na rzecz rozwiązania gazowego przemawiają niższe koszty kapitałowe oraz większa elastyczność bloków gazowych, umożliwiająca bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych” – informuje Orlen.Elektrownie gazowe nawet w długim horyzoncie, stanowiłyby istotne wsparcie dla OZE. „To powoduje, iż jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej jest wyraźnie niższy dla bloku parowo-gazowego niż węglowego” – zapewnia Orlen.Uwzględniając aktywa Energi Grupa Orlen posiada obecnie ok. 3,2 GWe mocy zainstalowanej, z czego łącznie ponad 1 GWe przypada na dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe PKN Orlen we Włocławku i Płocku. PKN Orlen zadeklarował również, pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym, udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika.