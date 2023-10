Orlen ma koncesje na budowę pięciu farm wiatrowych na Bałtyku

Grupa Orlen otrzymała ostateczną decyzję Ministra Infrastruktury o przyznaniu nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Jak podał 2 października koncern, kolejnych pięć jego morskich farm będzie miało moc ok. 5,2 GW, co pozwoli zasilić ok. 8 mln gospodarstw domowych.

Cztery z pięciu przyznanych obecnie koncesji znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu, natomiast piąta koncesja położona jest na Ławicy Słupskiej, przy czym obszar ten graniczy z miejscem, gdzie powstaje farma wiatrowa Baltic Power.

Zgodnie z planami, kolejnych pięć morskich farm Grupy Orlen będzie miało moc ok. 5,2 GW, co pozwoli produkować czystą energię w ilości wystarczającej, aby zasilić ok. 8 mln gospodarstw domowych.

Działamy zgodnie z przyjętym harmonogramem, wyprzedzając innych inwestorów, którzy prace nad offshore rozpoczęli jeszcze przed nami. Zgodnie z planem, oddamy pierwszą farmę wiatrową w polskiej części Bałtyku - oświadczył prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Według Orlenu cztery z pięciu przyznanych obecnie koncesji znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu, natomiast piąta koncesja położona jest na Ławicy Słupskiej, przy czym obszar ten graniczy z miejscem, gdzie powstaje farma wiatrowa Baltic Power, którą koncern buduje wspólnie z kanadyjską spółką Northland Power.

Informując o uzyskaniu przez Grupę Orlen "ostatecznej decyzji Ministra Infrastruktury o przyznaniu pięciu nowych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych", koncern podkreślił, iż decyzja ta "otwiera drogę do rozpoczęcia fazy przygotowawczej inwestycji". "Zgodnie z planami, kolejnych pięć morskich farm Grupy Orlen będzie miało moc ok. 5,2 GW, co pozwoli produkować czystą energię w ilości wystarczającej, aby zasilić ok. 8 mln gospodarstw domowych" - wyjaśniono w komunikacie.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że koncern "umacnia się na pozycji lidera w zakresie rozwoju projektów morskich farm wiatrowych w Polsce". Jednocześnie ocenił, że dzięki doświadczeniu z projektu Baltic Power, Grupa Orlen jest gotowa "do szybkiej i skutecznej realizacji prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych pięciu inwestycji na morzu".

"Działamy zgodnie z przyjętym harmonogramem, wyprzedzając innych inwestorów, którzy prace nad offshore rozpoczęli jeszcze przed nami. Zgodnie z planem, oddamy pierwszą farmę wiatrową w polskiej części Bałtyku. Następne inwestycje są kluczowe dla zapewnienia konkurencyjności i rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o nowoczesne źródła energii" - oświadczył Obajtek, cytowany w poniedziałkowej informacji Orlenu.

Obajtek zaznaczył, że realizacja dalszych inwestycji związanych z budową farm wiatrowych na Bałtyku "będzie kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski", a także osiągniecia strategicznych celów Grupy Orlen, "zakładających uzyskanie do końca dekady 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii".

Koncern przypomniał, że farma wiatrowa Baltic Power, którą buduje wspólnie z kanadyjskim partnerem Northland Power "to obecnie najbardziej zaawansowany projekt morskiej farmy wiatrowej w Polsce" - farma o mocy 1,2 GW, zgodnie z założeniami, ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej w 2026 r. Grupa Orlen ma ponad 51 proc. udziałów w Baltic Power.

Odnosząc się do planów wynikających z decyzji przyznaniu pięciu nowych koncesji pod budowę farm wiatrowych na Bałtyku, Orlen wyjaśnił, że w pierwszej kolejności wykonane zostaną m.in. pomiary wietrzności, wstępne badania geotechniczne i badania środowiskowe, niezbędne w procesach administracyjnych i projektowych. "Koncern wykorzysta tutaj doświadczenia zdobyte przy okazji realizacji analogicznych prac w projekcie Baltic Power" - zapowiedziano w komunikacie.

Jak zauważył koncern, "morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z głównych kierunków rozwoju nowoczesnej energetyki w Grupie Orlen", przy czym oprócz projektu Baltic Power, realizowana jest tam również budowa pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych - inwestycja, którą prowadzi spółka Orlen Neptun, powstaje w porcie Świnoujście, a po jej zakończeniu w 2025 r. obiekt ten będzie jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie.

"Terminal posłuży w pierwszej kolejności do realizacji projektu Baltic Power, następnie będzie wspierał realizację projektów innych deweloperów oraz kolejnych inwestycji Grupy Orlen na Bałtyku" - podkreślono w informacji. Według Orlenu, nabrzeża i place składowe terminalu "pozwolą na transport i montaż najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych".

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów.

Grupa Orlen prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Według zapowiedzi koncernu w tym roku Grupa Orlen ma przeznaczyć rekordowe 36 mld zł "na realizację strategicznych inwestycji trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski".

Budowana obecnie farma wiatrowa Baltic Power powstaje ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, i ma składać się z 76 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 15 MW. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 r., obiekt rozpocznie produkcję energii, która - jak zapowiada Orlen - pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.