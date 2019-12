Orlen ma umowę na badanie Energi

PKN Orlen poinformował we wtorek, że zawarł z Energą umowę na przeprowadzenie badania tej spółki. To spełnienie jednego z warunków zawieszających wezwania, jakie w ostatni czwartek Orlen ogłosił na 100 proc. akcji Energi.

PKN Orlen wezwał w czwartek do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa z siedzibą w Gdańsku, tj. 414.067.114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.

Wezwanie zostało ogłoszone z pięcioma warunkami zawieszającymi. Zawarcie przez Energę i PKN Orlen umowy na przeprowadzenie badania Energi było jednym z nim. Wraz z zawarciem takiej umowy w poniedziałek 9 grudnia, warunek ten został spełniony - podkreślił płocki koncern.

Pozostałe warunki to: uzyskania bezwarunkowej decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego, zmiany statutu Energi oraz złożenie w ramach wezwania zapisów na sprzedaż liczby akcji Energi, uprawniającej do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Orlen ujawnił, że już 20 listopada złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji.



Nawet po przejęciu Energi Orlen nie stanie się jednym z głównych rozgrywających na polskim rynku energetycznym. Może się jednak stać jedną z najbardziej konkurencyjnych firm energetycznych.



