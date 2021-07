Orlen naturalnym użytkownikiem małych reaktorów jądrowych

- Grupa Orlen jest naturalnym odbiorcą i użytkownikiem takiej technologii, jak małe reaktory jądrowe, wytwarzające energię przede wszystkim na potrzeby własne zakładów. Stąd nasza współpraca z grupą Synthos - mówi WNP.PL Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen.

Po podpisaniu umowy grupa Orlen stanie się częścią konsorcjum i będzie aktywnie zaangażowana w dalsze prace w tym obszarze.- Środki przeznaczone na rozwój SMR będą zależne od stanu zaawansowania przedsięwzięcia. W pierwszej fazie zaangażowanie będzie opierać się przede wszystkim na analizach możliwości zastosowania technologii w Polsce, dostosowania prawa, procesu certyfikacji, procesu wdrożenia w Polsce.Faza inwestycyjna to horyzont co najmniej kilku następnych lat. W tym momencie jest jednak za wcześnie, by mówić o szczegółach dotyczących nakładów wdrożeniowych.- Współpraca grupy Orlen i Synthos trwa od wielu lat, zatem nowy obszar kooperacji jest naturalnym jej rozszerzeniem. Dzięki kooperacji z GE Hitachi Synthos jest jednym z liderów w możliwości wdrożenia technologii SMR i MMR w Polsce.Obecnie skupiamy się na ugruntowaniu współpracy oraz wniesieniu naszych kompetencji i doświadczeń, aby przyspieszyć rozwój projektu i uzyskać wymierne rezultaty. Nie ma dziś planów jednoczesnego zaangażowania PKN Orlen w rozwój kilku technologii z różnymi partnerami jednocześnie.