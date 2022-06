Orlen Neptun I offshorowym centrum grupy Orlen. Baltic Power w harmonogramie

- Planujemy gotowość do rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej (przez farmę Baltic Power - przyp. red.) na połowę 2026 roku i jesteśmy w harmonogramach. W tej chwili na polskiej strefie Morza Bałtyckiego jest 11 koncesji lokalizacyjnych do zdobycia i myśmy wystąpili o wszystkie. Naszą ambicją jest bycie liderem offshoru i dlatego powstał Orlen Neptun I. To ma być centrum kompetencyjne grupy Orlen - informuje Anna Trzeciakowska, prezes zarządu Orlen Neptun I, prezes zarządu Baltic Power, w rozmowie z WNP.PL podczas Konferencji PSEW 2022.

Wśród projektów I fazy polskiego programu offshore, którym URE (pierwsza decyzja) przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda (tzw. kontraktu różnicowego) zapewniającego cenę sprzedaży energii nie wyższą niż 319,60 zł/MWh, jest morska farma wiatrowa Baltic Power – projekt realizowany przez grupę Orlen wspólnie z Northland Power.

- Jako branża coraz częściej mówimy, że trzeba dokonać weryfikacji tych cen, dlatego że otoczenie makroekonomiczne dynamicznie się zmienia. 24 lutego jest taką datą graniczną. Widzimy, co się dzieje z łańcuchami dostaw, z cenami stali, z inflacją. Kursy walut też nam nie ułatwiają życia - komentuje Anna Trzeciakowska.

"Widzimy perturbacje. Nie widzimy obecnie zagrożenia roku 2026"

- W związku z tym cena 319 zł/MWh, którą wygraliśmy w zeszłym roku, w tej chwili jest bardzo trudna ekonomicznie dla zamknięcia całego procesu inwestycyjnego. Zwracamy się głośno do decydentów o to, że potrzebna jest analiza tej sytuacji i wprowadzenie środków zaradczych - mówi Anna Trzeciakowska.

Wyjaśnia, że postulowane są rozwiązania, które nie naruszą procesu notyfikacji ceny energii w KE, a inwestorom na polskim rynku pozwolą "mówiąc wprost, doprowadzić do sytuacji, kiedy finalna decyzja inwestycyjna będzie możliwa".

- Planujemy gotowość do rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej na połowę 2026 roku i jesteśmy w harmonogramach […] Widzimy perturbacje. Nie widzimy obecnie zagrożenia roku 2026. Natomiast widzimy potrzebę nieprzesuwania harmonogramów - podkreśla Anna Trzeciakowska.

- Jakiekolwiek zaburzenie związane czy to z łańcuchem dostaw, czy z portem instalacyjnym, czy z czymkolwiek, spowodowałoby u nas duże perturbacje, dlatego że rynek dostawców wymusza na nas trzymanie się harmonogramów uzgodnionych już w tej chwili - tłumaczy Anna Trzeciakowska, stwierdzając, że obecnie panuje rynek dostawców.

"Zrobimy wszystko, żeby port instalacyjny był w Polsce"

Podkreśla, że z punktu widzenia Baltic Power kluczowe jest, żeby port instalacyjny był w Polsce.

- Dla nas port instalacyjny przesunięty chociaż o pół roku powoduje przesunięcie wszystkich harmonogramów i efekt końcowy będzie taki, że może się nasza inwestycja opóźnić. Dlatego robimy wszystko, żeby port instalacyjny w Polsce powstał do stycznia 2025 roku - tak, żebyśmy wczesną wiosną 2025 mogli zacząć instalację turbin - wyjaśnia Anna Trzeciakowska.

W dalszej części rozmowy Anna Trzeciakowska mówi m.in. o porcie serwisowym w Łebie i o staraniach, aby local content był jak najwyższy. Zaznacza, że w tym obszarze jest potrzebne wsparcie nie tylko ze strony inwestorów, ale również wsparcie finansowe „ze strony instytucji, które są do tego powołane w Polsce”.

- W tej chwili na polskiej strefie Morza Bałtyckiego jest 11 koncesji lokalizacyjnych do zdobycia i myśmy wystąpili o wszystkie. Bardzo chcemy być liderem offshoru na polskim, ale nie tylko, Bałtyku - mówi Anna Trzeciakowska.

- Liczymy na dużo, wiemy, że konkurencja jest duża - 132 wnioski kilkunastu znaczących, potencjalnych inwestorów. Natomiast naszą ambicją jest bycie liderem i dlatego powstał Orlen Neptun I. To ma być centrum kompetencyjne grupy Orlen, które będzie w sobie grupować zarówno II fazę polskich inwestycji na Bałtyku, jak i potencjalne inwestycje w krajach bałtyckich oraz docelowo również Baltic Power - wyjaśnia Anna Trzeciakowska.