Orlen odsłania karty ws. atomu. Tu powstaną pierwsze reaktory

Prezes Orlenu przedstawił pierwszych siedem lokalizacji, które analizowane są pod kątem budowy małych reaktorów modułowych. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji pierwszych reaktorów SMR w Polsce - ogłosił Daniel Obajtek.

Orlen projekt budowy floty reaktorów BWRX-300 realizuje z Synthosem i GE Hitachi.

Pierwszy reaktor powstanie w 2029 r.

Oto pierwsze 7 lokalizacji małych reaktorów modułowych Orlenu i Synthosu

Prezes Orlenu przedstawił potencjalne, wstępne lokalizacje małych reaktorów modułowych, które budować będzie Orlen Synthos Green Energy. To wspólna spółka Orlenu i Synthosu, która ma na celu przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii MMR i SMR - mikro i małych reaktorów jądrowych.

- Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicze, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli Tarnobrzeska Strefa Przemysłowa. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji pierwszych reaktorów SMR w Polsce - ogłosił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jak mówił prezes Orlenu, te lokalizacje zostały już zweryfikowane, przeprowadzono wstępne badania. Teraz przyjdzie czas na dialog społeczny, czyli konsultacje z mieszkańcami, w których Orlen będzie przekonywał, SMR to bezpieczna technologia.

Pierwszy reaktor SMR powstanie w Polsce w 2029 r.

- Analizowaliśmy wspólnie z naszym partnerem, największym polskim przemysłowcem Michałem Sołowowem różne technologie. Te analizy doprowadziły do jednego wniosku – BWRX-300, czyli technologia GE Hitachi jest najbardziej zaawansowana w zakresie reaktorów SMR. Pierwszy tego typu reaktor powstanie w Kanadzie, w Darlington. Następny powstanie w Polsce w 2029 r. - zapewnił Daniel Obajtek.

- Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii - mówił obecny na konferencji Mateusz Morawiecki. Atom, a zwłaszcza mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów - dodał.

Premier podziękował szefom Orlenu i Synthosa – Danielowi Obajtkowi i Michałowi Sołowowi za podjęte wysiłki w celu realizacji projektu budowy reaktorów SMR w Polsce i wskazał wymierne korzyści płynące z tego typu inwestycji.

Prezes GE Hitachi Nuclear Energry Jaya Wilemana podkreślał, że BWRX-300 jest obecnie najbezpieczniejszą technologią SMR dostępną na świecie.

- Polska do przekształcenia gospodarki opartej na węglu w kierunku bezemisyjnym, z wykorzystaniem energii jądrowej, jak również wspieranie ciepłownictwa miejskiego i ciepłownictwa przemysłowego będzie potrzebować floty jednostek BWRX-300 - podkreślił Wileman.

SMR to tanie, stabilne, bezpieczne źródło energii elektrycznej i wymierne oszczędności

Zarówno prezes Orlenu, jak premier Mateusz Morawiecki podkreślali podczas konferencji korzyści płynące z inwestycji w reaktory SMR.

- Reaktor BWRX-300 to 30 proc. niższy koszt energii, to ciepło dla naszych miast, to alternatywa dla byłych elektrowni węglowych i stref przemysłowych. To także rozwiązanie dla wodoru i paliw syntetycznych - wyliczał Daniel Obajtek.

- Dzięki posadowieniu jednego reaktora SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 mln euro rocznie na kosztach zakupu uprawnień do emisji CO2. Potrzebujemy pilnie alternatywy – atom i SMR są taką alternatywą. SMR są przyszłością energetyki w Polsce - mówił Mateusz Morawiecki, wskazując, że SMR-y to także oszczędność na infrastrukturze przesyłowej.

Premier podkreślał znaczenie transferu technologii do Polski, który będzie towarzyszył nowemu atomowemu otwarciu energetyki.

- To także większe dochody do gmin, nowe miejsca pracy, setki tysięcy miejsc pracy nie tylko przy samej budowie reaktorów. Co najmniej 50 proc. wsadu technicznego i produkcyjnego przy tych inwestycjach będzie wytwarzane w Polsce - podkreślał premier. - Od roztropnego programu budowy energetyki jądrowej zależy nasza przyszłość, przyszłość polskiej energetyki, przemysłu i rozwoju gospodarczego. Atom to bezpieczny most w czystą energię przyszłości - podsumował premier.

- Transformacji energetycznej nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Ten kto zostanie w tyle, będzie miał przestarzałą i niekonkurencyjną gospodarkę. Dlatego stworzyliśmy koncern multienergetyczny, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom tej transformacji - podsumował Daniel Obajtek.

Mały atom Orlenu i Synthosu dostanie wsparcie Amerykanów

Tego samego dnia amerykański EXIM Bank i U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ogłosiły możliwość wsparcia kwotą do 4 mld dolarów atomowych projektów Orlenu i Synthosu.

To rządowe instytucje finansujące rozwój amerykańskiej gospodarki i ekspansję amerykańskich przedsiębiorstw. Możliwość ich zaangażowania w atomowy projekt w Polsce ogłosił ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński podczas uroczystości z udziałem m.in. przedstawicieli amerykańskiego Kongresu z przewodniczącą Komisji Energii i Handlu Cathy McMorris Rodgers.

Zgodnie z podpisanymi w ambasadzie USA w Warszawie listami intencyjnymi w tej sprawie amerykański EXIM Bank deklaruje 3 mld dol. finansowania projektu, a agencja DFC - 1 mld dol. na budowę dwóch pierwszych elektrowni z reaktorami BWRX-300.

SMR (Small Modular Reactors), czyli małe reaktory modułowe, to technologia rozwijana w Kanadzie i USA. Są to reaktory jądrowe o mocy nie większej niż 300 MW. Moc tradycyjnych, "dużych" reaktorów mieści się zwykle w przedziale 600-1500 MW. Przy tym SMR wymaga zaledwie 10 proc. powierzchni niezbędnej dla tradycyjnej elektrowni atomowej. Nieporównywalnie krótszy jest też czas realizacji takiej inwestycji.