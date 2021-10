Orlen Oil szuka wykonawcy projektu instalacji fotowoltaicznej

Orlen Oil z Grupy Orlen poszukuje wykonawcy projektu koncepcyjnego i analizy biznesowej, dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładów produkcyjnych w Jedliczu i Trzebini oraz w tamtejszym Centrum Dystrybucyjnym spółki. Oferty w ogłoszonym przetargu można składać do 5 listopada.

Projekt obejmuje m.in. wykonanie analizy technicznej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków należących do Orlen Oil i wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych oraz robót.

Strategia Grupy Orlen zakłada osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 r., przy czym do 2030 r. koncern planuje zredukować emisję CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. w obszarze energetyki.

Grupa Orlen zamierza przeznaczyć ok. 85 mld zł na nowe projekty, głównie związane z petrochemią, a także z energetyką odnawialną.

"Przedmiotem postępowania jest opracowanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z ekspertyzami technicznymi dachów, analizą biznesową, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Zadanie dotyczy terenów zakładów produkcyjnych Orlen Oil w Jedliczu, Trzebini oraz Centrum Dystrybucyjnego w Trzebini" - podała spółka w ogłoszeniu.







Jak zaznaczono w opublikowanej dokumentacji, zakres oferty powinien obejmować m.in. wykonanie analizy technicznej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków należących do Orlen Oil i wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych, a także wykonanie bilansu mocy dla infrastruktury spółki i dopasowanie mocy instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania, przy czym wyklucza się możliwość sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację PV.

Orlen Oil wyjaśnił w ogłoszeniu, iż oczekuje także projektu koncepcyjnego oraz analizy opłacalności wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych w proponowanych lokalizacjach, wykonania analizy możliwości pozyskania dotacji na realizację inwestycji oraz sporządzenia jej harmonogramu z uwzględnieniem pozyskania wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i dokumentów formalnoprawnych. Spółka zaznaczyła, iż zakres postepowania obejmuje też wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorys inwestorski dla zatwierdzonego przez zamawiającego rozwiązania.

Według Orlen Oil, wszystkie projektowane materiały, urządzenia, rozwiązania konstrukcyjne oraz przewidywany sposób prowadzenia planowanych prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych.

Zerowa emisja CO2

Zerowa emisja CO2



Spółka Orlen Oil, działająca w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen zajmuje się kompleksowo produkcją i dystrybucją środków smarnych. Współpracuje z głównymi zagranicznymi i polskimi ośrodkami badawczymi w zakresie wprowadzania do oferty nowych, wysokojakościowych produktów. Zajmuje pozycję jednego z czołowych producentów środków smarnych.