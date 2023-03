Orlen, PGE i Tauron z budową elektrowni szczytowo-pompowych czekają na nowe przepisy

Trwają prace nad projektem specjalnej ustawy dotyczącej budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Grupy, które mają budować takie obiekty, czyli PGE, PKN Orlen i Tauron, prowadzą wstępne analizy projektów i czekają na ostateczny kształt regulacji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w perspektywie do 2032 r. w swoich analizach uwzględniają powstanie tylko jednej nowej elektrowni szczytowo-pompowej - Młoty - o mocy 750 MW.

W całym 2022 r. elektrownie szczytowo-pompowe w Polsce wyprodukowały 1219 GWh - to dużo więcej niż w latach poprzednich i ponad dwa razy więcej niż w 2018 r.

Konkretnych decyzji inwestycyjnych dotyczących budowy elektrowni szczytowo-pompowych nie będzie, dopóki nie będzie ostatecznego kształtu specustawy.

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych 9 marca przyjęła rządowy projekt specjalnej ustawy dotyczącej budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Celem ustawy ma być usprawnienie przygotowań, realizacji i rozbudowy inwestycji dotyczących elektrowni szczytowo-pompowych. Elektrownie te będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej.

Magazynowanie energii - jak podkreślał rząd w komunikacie po przyjęciu projektu - stanowi kluczowy warunek transformacji energetycznej. Ponadto magazyny energii elektrycznej mają szczególne znaczenie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych.

Z opublikowanego w 2022 r. raportu "Rola elektrowni szczytowo-pompowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym: uwarunkowania i kierunki rozwoju" wynika, że najbliższe realizacji są trzy projekty: Elektrownia Młoty, którą ma wybudować PGE, Elektrownia Rożnów 2, którą ma zbudować Tauron i Elektrownia Tolkmicko, którą ma zbudować grupa PKN Orlen.

Elektrownia Młoty: decyzje mogą zapaść już w czerwcu

Projektem, w którym coś się dzieje, jest Elektrownia Młoty o mocy 750 MW, którą ma realizować grupa PGE. Jezioro (czyli zbiornik dolny) ma mieć 2,5 km długości oraz 400-800 m szerokości, a zbiornik górny na szczycie Zamkowej Kopy (784 m. n.p.m.) powinien mieć głębokość 22 m.

Jeszcze w sierpniu 2022 r. "uruchomiono" studium wykonalności dla wznowienia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Jego celem jest uzyskanie informacji o pracach, jakie należy wykonać w celu kontynuacji inwestycji, szczegółowej koncepcji technicznej elektrowni, jak również określenie wysokości całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Biuro Prasowe PGE poinformowało WNP.PL, że wyniki studium oraz dalsze decyzje dotyczące projektu spodziewane są w czerwcu 2023 r.

Wyniki będą kluczowe dla podjęcia kolejnych kroków, zmierzających ku realizacji budowy elektrowni szczytowo-pompowej Młoty. Zgodnie z harmonogramem podanym przez PGE ukończenie inwestycji planuje się w 2030 r.

Elektrownia Tolkmicko: trwają prace koncepcyjne

Największą z planowanych elektrowni szczytowo-pompowych ma być elektrownia Tolkmicko o mocy 1040 MW. Ma ona zostać wybudowana przez grupę PKN Orlen.

Zakładana pojemność energetyczna to 12 tys. MWh. Zbiornikiem dolnym ma być Zalew Wiślany, powierzchnia zbiornika górnego (planowanego sztucznego zbiornika) to 250 hektarów. Przewidywana długość rurociągu to 7 km.

Jeszcze pod koniec 2022 r. zakładano, że do końca pierwszego kwartału 2023 r. zostanie opracowane studium wykonalności tej inwestycji. Tak się jednak nie stało, wciąż trwają analizy tego projektu.

- Grupa Orlen aktywnie analizuje otoczenie regulacyjne oraz rynkowe, określające zapotrzebowanie na usługi związane z magazynowaniem energii. Wchodząca w skład grupy Orlen spółka Energa Wytwarzanie prowadzi obecnie prace koncepcyjne w zakresie analizy lokalizacji i funkcjonowania elektrowni szczytowo-pompowych - poinformowało WNP.PL biuro prasowe PKN Orlen.

Jak zaznaczono, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w elektrownię Tolkmicko termin oddania przedsięwzięcia do użytku będzie uzależniony od czasu pozyskania decyzji administracyjnych (w tym środowiskowej), jak również opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Elektrownia Rożnów 2: w oczekiwaniu na sposoby wsparcia inwestycyjnego

W rządowych planach uwzględniona jest także Elektrownia Rożnów 2, którą zamierza wybudować grupa Tauron. Elektrownia ma mieć moc 700 MW, a pojemność energetyczna ma sięgnąć 3500 MWh.

Zbiornikiem dolnym stanie się Jezioro Rożnowskie, a zbiornik górny będzie miał długość ok. 1000 m, szerokość od 320 do 560 m, zaś wysokość nasypów średnio wyniesie 30 m (maksymalnie 60 m).

- Liczymy, że jeszcze w tym roku procedowany projekt specustawy dot. elektrowni szczytowo-pompowych stanie się obowiązującym prawem. Poza usprawnieniami administracyjnymi w naszej ocenie warte rozważenia są sposoby wsparcia inwestycyjnego dla tego typu przedsięwzięć - komentuje Łukasz Zimnoch, rzecznik Tauron Polska Energia.

Jak informuje, projekt w Rożnowie aktualnie jest w fazie analiz biznesowych, w ramach których w 2023 roku zostanie opracowana i przygotowana dokumentacja niezbędna do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

- Dziś prowadzimy badania, studia i analizy, w oparciu o które podejmowane będą dalsze decyzje dotyczące realizacji projektu - zapewnia Łukasz Zimnoch.

Elektrownie w planach rozwoju sieci elektroenergetycznych

Budowa nowych elektrowni szczytowo-pompowych będzie wymagała także dużych inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych.

- W Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej do 2032 roku, który w listopadzie 2022 r. został uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE), są wymienione inwestycje niezbędne do przyłączenia nowej elektrowni szczytowo-pompowej w Kotlinie Kłodzkiej, czyli ESP Młoty. Jest to m.in. linia 400 kV Świebodzice-Ząbkowice-Dobrzeń wraz z rozbudową stacji 220/110 kV Ząbkowice o rozdzielnię 400 kV - mówił WNP.PL Maciej Wapiński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Zaznaczył, że dokładny czas realizacji tej inwestycji zależy od decyzji inwestycyjnych podmiotu, który będzie budował elektrownię.

Warto dodać, że w perspektywie do 2032 r. w swoich analizach PSE uwzględnia powstanie tylko jednej nowej elektrowni szczytowo-pompowej, właśnie w Młotach. A jeszcze w grudniu 2022 r. wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska mówiła, że do końca 2028 r. planowana jest realizacja w przypadku Młotów, 2029 r. w przypadku Tolkmicka, a w 2030 r. w przypadku Rożnowa 2.

- Z perspektywy operatora każda dodatkowa moc w elektrowniach szczytowo-pompowych jest pożądana, zwłaszcza przy rosnącym udziale źródeł, których praca jest uzależniona od warunków pogodowych - podkreśla Maciej Wapiński.

A rola elektrowni szczytowo-pompowych będzie rosła. Z informacji PSE wynika, że w całym 2022 r. elektrownie szczytowo-pompowe w Polsce wyprodukowały 1219 GWh, czyli wyraźnie więcej niż w latach poprzednich, np. w 2021 r. było to 943 GWh. Produkcja energii w 2022 r. w tychże elektrowniach była ponad dwa razy większa niż w 2018 r., kiedy wyniosła 568 GWh.