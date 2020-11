Orlen Południe planuje budowę nowej linii produkcji i destylacji estrów metylowych UCOFAME

Orlen Południe, spółka zależna PKN Orlen, planuje wybudowanie do 2022 r. nowej linii produkcji i destylacji estrów metylowych UCOFAME o wydajności 30 tys. ton rocznie w swoim zakładzie w Trzebini. W piątek ogłoszono zapytanie ofertowe w tej sprawie. Oferty można składać do 18 grudnia br.

"Orlen Południe zaprasza do złożenia oferty formalnej w ramach pierwszej tury postępowania zakupowego dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa nowej linii produkcji i destylacji estrów metylowych UCOFAME o wydajności 30.000 ton/rok w formule PC w Orlen Południe zakład Trzebinia" - podała spółka w ogłoszeniu.

Jak poinformowano w opublikowanej dokumentacji, postępowanie obejmuje m.in. realizację dostaw materiałów, aparatów i urządzeń, wykonanie prac budowlano-montażowych, a także przeprowadzenie rozruchu i wykonanie prób oraz badań odbiorowych.

"W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się zabudowę instalacji produkcji biodiesla z surowca UCO - zużyty olej kuchenny" - wyjaśnił w ogłoszeniu Orlen Południe. Dodano, że główna część instalacji będzie pochodziła od dostawcy projektu bazowego technologii produkcji biodiesla z surowca UCO. Spółka zaznaczyła, że część sekcji nowo projektowanej instalacji będzie zabudowane w nowo projektowanym budynku produkcyjnym, natomiast pozostałe powstaną w istniejącym obiekcie.

Orlen Południe podkreślił, że w ramach inwestycji planuje również budowę budynku technicznego, w którym zostanie umieszczony kocioł na olej diatermalny oraz budowę chłodni wentylatorowej i zbiorników. Spółka wspomniała przy tym, że zakładane terminy realizacji całego zadania to maj-czerwiec 2021 r., jako rozpoczęcie przedsięwzięcia, do marca 2022 r. zakończenie wszystkich prac, a do maja 2022 r. zakończenie zadania wraz z przeprowadzeniem testu potwierdzającego spełnienie gwarantowanych parametrów.

We wrześniu 2019 r. PKN Orlen poinformował, że spółka Orlen Południe "przekształca się w biorafinerię". W zakładzie w Trzebini wmurowano wtedy kamień węgielny pod budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego i zawarto jednocześnie umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu. "Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji spółki na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie" - oznajmił wówczas koncern.