Orlen Południe wybuduje za 4,2 mln zł farmę fotowoltaiczną

W rafinerii w Trzebini (Małopolskie) spółki Orlen Południe z Grupy Orlen powstanie farma fotowoltaiczna wytwarzająca energię na potrzeby instalacji produkcyjnych. Inwestycja ma być gotowa w trzecim kwartale 2023 r.

Jej koszt to 4,2 mln zł - podał „Magazyn GO!”, wewnętrzny periodyk Grupy Orlen.

To nie jest farma dla sieci, czy odbiorców a inwestycja po to by produkować energię na potrzeby instalacji produkcyjnych

"Orlen Południe wybuduje farmę fotowoltaiczną, która będzie produkować energię na potrzeby instalacji produkcyjnych. Farma o powierzchni ok. 5 tys. metrów kw. powstanie w trzebińskiej rafinerii spółki" - poinformował w najnowszym, styczniowym wydaniu "Magazyn GO!".

W artykule "Farma fotowoltaiczna w Trzebini" wewnętrzny periodyk Grupy Orlen wyjaśnił, że "za produkcję energii odpowiadać będzie ponad 2,3 tys. paneli o mocy 450 Wp każdy - watopik to jednostka, w której podaje się moc paneli". "W odpowiednich warunkach przełoży się to na łącznie ponad 1 mWh energii" - zaznaczono w publikacji.

Według "Magazynu GO!", koszt inwestycji związanej z budową farmy fotowoltaicznej w rafinerii Orlen Południe w Trzebini wyniesie 4,2 mln zł, a jej zakończenie planowane jest w trzecim kwartale 2023 r.

Co to za mniejsza spółka? I pomysły, co z nią zrobić do 2030 r.

Orlen Południe to spółka, w której PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów, zarządzająca m.in. biorafinerią w Trzebini i specjalizująca się w produkcji i sprzedaży biopaliw, biokomponentów, parafin, rozpuszczalników oraz produktów uzyskiwanych podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów.

We wrześniu 2021 r. PKN Orlen informował, że przekształcanie Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię to ważny element strategii Grupy Orlen do 2030 r., która przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie 30 mld zł w zrównoważony wzrost. Koncern wskazywał wówczas, że obszar ten będzie też wspierać rozwój paliw alternatywnych, w tym np. wodoru.

Zgodnie ze strategią Orlen2030, koncern zamierza w tym czasie osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych, przy czym 1,7 GW zapewnić mają morskie farmy wiatrowe, a 0,8 GW źródła lądowe - elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. Grupa Orlen planuje redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. na MWh w obszarze energetyki.

Grupa Orlen to obecnie - po przejęciu przez PKN Orlen w listopadzie 2022 r. PGNiG, a wcześniej Grupy Energa i Grupy Lotos - największy w Europie Środkowej koncern i 155. podmiot na świecie pod względem przychodów. Proces fuzji - jak informował wcześniej PKN Orlen - przeprowadzono w ramach budowy multienergetycznego koncernu, mającego m.in. podnieść możliwości konkurencyjne na międzynarodowych rynkach oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski.